Под острым каблуком: тест-драйв нового Volkswagen Caddy Maxi

Пожалуй, это первый на моей памяти Volkswagen Caddy, на который оборачиваются прохожие. Автор этих строк в свое время ездил на Caddy предыдущих поколений в самом начале российской карьеры каждого из них. И никогда появление этого представителя коммтранса на московском асфальте не вызывало какого-то особого интереса у окружающих водителей и пешеходов. А на Caddy Maxi сезона 2021, оказавшегося у нас на тесте, оборачиваются. Я бы и сам обернулся, увидев неожиданно стильный «каблук». Но я за его рулем…

Приятно, что немцы подошли к дизайну экстерьера изначально утилитарного «каблука» Caddy не так, как это принято повсеместно в мире — то есть не по принципу «нам с лица воды не пить». «Мордочка» у машины получилась классная. Светодиоды в фарах, оригинальная решетчатая «юбка» по низу бампера, огромная «лобовуха», стекло задней двери, напоминающее громадный «безрамочный» экран смартфона, модные (без каких-либо оговорок!) задние фонари… Да это просто клевая современная легковая машина: какой к черту коммтранс! Примерно такие мысли бродят в голове, после первого всестороннего осмотра Volkswagen Caddy Maxi.