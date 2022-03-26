Под острым каблуком: тест-драйв нового Volkswagen Caddy Maxi

Пожалуй, это первый на моей памяти Volkswagen Caddy, на который оборачиваются прохожие. Автор этих строк в свое время ездил на Caddy предыдущих поколений в самом начале российской карьеры каждого из них. И никогда появление этого представителя коммтранса на московском асфальте не вызывало какого-то особого интереса у окружающих водителей и пешеходов. А на Caddy Maxi сезона 2021, оказавшегося у нас на тесте, оборачиваются. Я бы и сам обернулся, увидев неожиданно стильный «каблук». Но я за его рулем…
Приятно, что немцы подошли к дизайну экстерьера изначально утилитарного «каблука» Caddy не так, как это принято повсеместно в мире — то есть не по принципу «нам с лица воды не пить». «Мордочка» у машины получилась классная. Светодиоды в фарах, оригинальная решетчатая «юбка» по низу бампера, огромная «лобовуха», стекло задней двери, напоминающее громадный «безрамочный» экран смартфона, модные (без каких-либо оговорок!) задние фонари… Да это просто клевая современная легковая машина: какой к черту коммтранс! Примерно такие мысли бродят в голове, после первого всестороннего осмотра Volkswagen Caddy Maxi.
Довершает слом шаблонного восприятия «каблуков» еще и то, что и обе боковые сдвижные двери, да и задняя подъемная, оснащены электрическими доводчиками, — как на машинах премиум-класса. Лично меня они быстро избавили от привычки с силой бабахать дверями. Достаточно легкого толчка, лишь бы прикрыть дверь, — остальное довершает доводчик.
Но наиболее четкое осознание того, что новейшее поколение немецких «каблуков» постаралось максимально дистанцироваться от привычного имиджа рабочей лошадки, приходит, когда видишь салон этого Caddy Maxi. Да, перед нами самая богатая комплектация — style — но, тем не менее! Тут теперь практически все управление опциями организовано с помощью сенсорных кнопок. Пожалуй, лишь блок регулировки зеркал и стеклоподъемников да электронный «ручник» с «аварийкой» остались в привычном по прошлым поколениям модели формате «физической» кнопки. Управление салонным светом на потолке — и тут сенсоры!
Перед водителем — цифровая цветная «приборка», давно знакомая нам по VW Passat. В более утилитарных версиях «каблучка» она может быть привычной «стрелочной», но в Maxi Style— только так. Справа она перетекает в большой экран «мультимедийки», а слева к ней пристроился небольшой блок (опять же, сенсорных) кнопок, отвечающих за режим работы головного света и обогрев стекол. Все эти три блока смотрятся, как единое целое.
Над головой пассажиров Caddy Maxi раскинулось здоровенное «окно в небо» — остекление, занимающее почти всю крышу. Правда, за такую красоту и ощущение простора, которое она обеспечивает, приходится платить. Дело в том, что противосолнечной шторки у стеклянной крыши тут нет. С точки зрения стороннего наблюдателя кажется, что летом может напечь макушку. Но производитель утверждает, что предусмотрел этот момент: стеклопакет в крыше не простой, а с эффектом отражения ИК-излучения. То есть, летом пассажииры не должны страдать от солнечных лучей, а зимой все тепло будет оставаться в салоне. Но даже и без участия хитрого стекла жарко в Maxi точно не будет. Он оснащен продвинутой системой климат-контроля, которая сама поддерживает оптимальную температуру, сама знает, когда включить подогрев сидений и вообще очень умная.
За спиной водителя — второй и третий ряды сидений. Упомянув о галерке, нельзя не отметить, что Caddy Maxi — одна из редчайших на отечественном рынке (исключая микроавтобусы, разумеется) машин, где на там вполне терпимо может разместиться взрослый человек нормального роста. И при этом в багажник можно нагрузить внушительный объем поклажи: более 1700 литров свободного пространства за третьим рядом сидений впечатляют. А если «завалить» второй и третий ряды кресел, то в авто можно Бог знает сколько всего напихать — свыше 3100 литров чего только душа пожелает. По комплексу этих параметров с Volkswagen Caddy Maxi могут полноценно конкурировать, пожалуй, лишь флагманские американские и японские внедорожники. Ну и еще в какой-то мере VW Teramont.
Любой, кто ездил на Caddy предыдущих поколений, прокатившись на Volkswagen Caddy 2021 года, скажет, что «каблук» на ходу практически окончательно превратился в легковую машину. Раньше, чтобы добиться от задней подвески плавности и отсутствия жестких прыжков при прохождении заметных неровностей, в корму модели рекомендовалось закинуть пару-тройку мешков картошки. В новом поколении «каблучка» немцы что-то сделали с задней подвеской и теперь совершенно пустой Caddy вообще не напрягает даже на «лежачих полицейских».
К тому же, у Maxi колесная база на 215 мм длиннее стандартных для модели 2755 миллиметров. Это тоже изрядно добавляет плавности хода. Про управляемость «каблучка» смешно даже пытаться сказать что-то новое: любой Фольксваген — образец в своем классе с этой точки зрения. Впервые пересев за руль Volkswagen Caddy из, скажем, VW Polo, в плане «рулежки» никаких существенных изменений ты не ощутишь. С поправкой на Maxi-габариты, конечно.
Под капотом Volkswagen Caddy Maxi на российском рынке может стоять лишь единственно возможный мотор — хорошо известный атмосферный 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 110 л. с. КП тут также безальтернативная — 6-ступенчатая «механика». Привод — только передний. Жаль, конечно, что не увидит российский покупатель Caddy, в отличие от европейского собрата, ни дизельных моторов, ни «робота» в трансмиссии, но тут уж ничего не поделаешь.
Но страдать по этому поводу, как мне кажется, особо не стоит. Caddy Maxi — однозначно машина для большой семьи. Ее уж точно не будут покупать для «отжига» на светофорах и «игры в шашечки» на скоростных шоссе. Задача Maxi — спокойно, надежно и с комфортом доставить груду домочадцев или скарба из точки «А» в точку «Б». И для этой миссии его энергетической вооруженности более, чем хватает. Да и расходом топлива машина наверняка не расстроит владельца: 8,7 литров на сотню в преимущественно городском цикле при средней степени загрузки — прекрасный результат для аппарата длиной почти в пять метров и высотой, как у среднестатистического кроссовера. Настоящая «мечта хозяйки» с отчетливым дрейфом в сторону премиальности! Ну или того, кто хочет быть под каблуком. Каблуком легкового поведения…