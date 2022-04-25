ГИБДД разъяснила, кому, несмотря на отсрочку, все же придется менять «права»

Фото: 24.мвд.рф.
Правительство РФ одобрило идею на треть увеличить срок действия части водительских удостоверений: документы, действие которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, можно будет обменять не сейчас, а через 3 года. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», послабления коснутся не всех автомобилистов.
Алексей Кованов

Представитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ напомнил, что есть несколько условий, при которых российским водителям придется поменять истекшее водительское удостоверение на новое.

Так, отправиться за свежей пластиковой карточкой необходимо, если изменились данные водителя — например, фамилия после заключения брака. Кроме того, медицинские ограничения на управление транспортом — это тоже повод, чтобы посетить РЭО или МФЦ.

И, конечно, «права» не должны быть посроченными или поврежденными, если гражданин планирует управлять автомобилем за границей — в других странах полиция знать ничего не знает об отечественных «продлениях».

водительское удостоверение, международные права, кризис, украина, ГИБДД, санкции
25 апреля 2022
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