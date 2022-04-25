ГИБДД разъяснила, кому, несмотря на отсрочку, все же придется менять «права»

Представитель Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ напомнил, что есть несколько условий, при которых российским водителям придется поменять истекшее водительское удостоверение на новое.

Так, отправиться за свежей пластиковой карточкой необходимо, если изменились данные водителя — например, фамилия после заключения брака. Кроме того, медицинские ограничения на управление транспортом — это тоже повод, чтобы посетить РЭО или МФЦ.

И, конечно, «права» не должны быть посроченными или поврежденными, если гражданин планирует управлять автомобилем за границей — в других странах полиция знать ничего не знает об отечественных «продлениях».