Mitsubishi Pajero II может очень скоро вернуться в Россию

За последние пять лет мы разглядели немало успехов автомобильной промышленности Поднебесной: волну «кочерыжек», собранных из элементов разных брендов и марок, сменили вполне самостоятельные автомобили, созданные именитыми студиями и укомплектованные всемирно известным оборудованием. Кажется, что весь Китай мановением руки «Великого Кормчего» перешел на новые рельсы и бросился на штурм корейского Олимпа.

Впрочем, есть в Поднебесной и совсем другие машины — простые, надежные, давным-давно купленные у японцев и с тех пор выпускаемые почти в том же виде. В этом списке обособленно стоит остро необходимый сейчас в России рамный внедорожник, который по своему ресурсу имеет считанное число конкурентов, ремонтопригоден, как «Жигуль» и популярен, как Алла Пугачева. Имя ему — Changfeng Liebao Leopard. Знаете такого?

Ошибаетесь, очень хорошо знаете! Ведь это полная копия легендарного Mitsubishi Pajero II, культового автомобиля из девяностых, славного своей надежностью и проходимостью. Китайцы просто выкупили у японцев линию и модель, немного визуально доработали и продолжили выпускать машину, на которой росла и крепла слава «Трех Бриллиантов».