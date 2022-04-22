Mitsubishi Pajero II может очень скоро вернуться в Россию

За последние пять лет мы разглядели немало успехов автомобильной промышленности Поднебесной: волну «кочерыжек», собранных из элементов разных брендов и марок, сменили вполне самостоятельные автомобили, созданные именитыми студиями и укомплектованные всемирно известным оборудованием. Кажется, что весь Китай мановением руки «Великого Кормчего» перешел на новые рельсы и бросился на штурм корейского Олимпа.
Впрочем, есть в Поднебесной и совсем другие машины — простые, надежные, давным-давно купленные у японцев и с тех пор выпускаемые почти в том же виде. В этом списке обособленно стоит остро необходимый сейчас в России рамный внедорожник, который по своему ресурсу имеет считанное число конкурентов, ремонтопригоден, как «Жигуль» и популярен, как Алла Пугачева. Имя ему — Changfeng Liebao Leopard. Знаете такого?
Ошибаетесь, очень хорошо знаете! Ведь это полная копия легендарного Mitsubishi Pajero II, культового автомобиля из девяностых, славного своей надежностью и проходимостью. Китайцы просто выкупили у японцев линию и модель, немного визуально доработали и продолжили выпускать машину, на которой росла и крепла слава «Трех Бриллиантов».
«Китаец» отличается от классического «Паджеро» лишь отсутствием дизельного мотора — бензиновый 2,4-литровый 125-сильный двигатель, трансмиссии EasySelect — она же Part-time — и SuperSelect на месте, как, впрочем, и мост с рамой. Отличий в запчастях тоже нет — все подходит идеально. Качество сборки, к слову, острых нареканий не вызывает, потому что машина собирается по лицензии и под контролем японских специалистов. А сама компания — это одно из подразделений уже известного в России GAC — «дружна» с «Митсу».
Кстати, именно появлению и продвижению в России головного GAC, который пока что представлен только дорогими и богатыми моделями, и обязаны слухи о возможном появлении в наших широтах «Леопарда». Ни для кого ведь не секрет, что закрепление и рост на любом рынке связан с наличием широко доступных моделей, которые и должны создавать фундамент для продаж более дорогой и современной продукции. Changfeng Liebao Leopard под это описание идеально подходит.
Вопросов, конечно, еще много: тут и цена, и еще недостаточно популярный бренд, и квоты и на поставку, и логистика. Однако китайцы уже пытались однажды вывести Changfeng Liebao Leopard на российский рынок, так что второй заход не только вероятен, но и будет в разы успешнее, ведь поле-то распахано, но не засеяно. Надо пользоваться моментом, а китайцы в этом вопросе весьма и весьма оперативны. А у нас и экологические нормы подвинули, и с безопасностью успокоились, и прямой финансовый мост рубль-юань подготовили. Когда еще такой шанс появится?