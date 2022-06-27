Пьяный мэр устроил ДТП после встречи с семьями жертв «пьяных» аварий

На днях мэр австралийского городка Редленд по имени Карен Уильямс встречалась с группой горожан. А именно с пострадавшими от пьяных водителей и с членами их семей. Общение с такой аудиторией явно расшатало нервную систему г-жи Уильямс, и мадам мэр решила принять алкогольный «допинг» для успокоения.

Все бы ничего, но при этом она совершила две ошибки. Во-первых, явно переборщила с дозой. А во-вторых, решила после этого совершить поездку за рулем своей машины. В результате мэр не сумела совладеть с транспортным средством и совершила аварию в пьяном виде. К счастью, в инциденте никто не пострадал, обошлось лишь разбитым «железом», — даже у полиции к Карен Уильямс не появилось никаких претензий.

По данным телеканала АВС News, после огласки инцидента ряд австралийских политиков и правозащитников потребовали от Уильямс уйти с поста мэра. А Олимпийский совет города Брисбена даже исключил ее из своего состава. Однако Карен проявила характер настоящей «железной леди». В ответ на все эти нападки она заявила, что допустила серьезную ошибку и глубоко сожалеет о произошедшем, однако не считает случившееся поводом для отставки с должности градоначальника. Что ж, и правда: это вам не плитку зимой класть и менять новые бордюры на новые…