Маленький лифтбек большого Passat: тест-драйв Volkswagen Polo Exclusive

Внешне Volkswagen Polo текущего поколения мало кого может поразить — что сейчас, что в самом начале своей карьеры на российском рынке. И дело не только в том, что его экстерьер успел уже примелькаться на отечественных дорогах. Корпоративный стиль дизайна, который он получил — все эти резко очерченные обводы фар, выпуклости крыльев, общее оформление «морды» и кормы — знаком миллионам автовладельцев по более старшим моделям бренда.
Ну и бережное отношение художников VW к фамильным чертам моделей при смене их поколений тоже способствует смазыванию яркости впечатлений от знакомства с очередной новинкой. Но для настоящих любителей машин немецкого производителя нынешний Polo ценен с особой точки зрения. В частности, его топовая комплектация Exclusive. Для знающего человека такой Polo — своего рода «памятник нерукотворный» другой модели Volkswagen — относительно недавно снятому с производства седану Passat.
Вот только не надо придираться к тому факту, что Polo Sedan, на самом деле, вовсе не седан, а лифтбек! Да, но это просто издержки унификации внутри группы Volkswagen: Polo в текущем поколении — практически брат-близнец Skoda Rapid. И посему у «Поло» доступ в багажник организован теперь точно так же, как у чешских машин: вместе с его крышкой поднимается вверх и заднее стекло. Как по мне, так это куда практичнее и удобнее, чем у классических седанов. То, что тип кузова лифтбек до сих пор повсеместно не вытеснил седан можно объяснить лишь консерватизмом потенциальных покупателей, а также его более высокой себестоимостью при изготовлении.
Как бы то ни было, но возвращаясь к нашим Polo и Passat, главное «наследие» последнего перекочевало именно в интерьер маленького лифтбека. В топовой версии он оснащается трехспицевым мультирулем, 10-дюймовой («пассатовской») приборной панелью и не менее внушительным монитором мультимедийной системы над средней консолью. Запуск мотора — разумеется «с кнопки»: бесключевой доступ тут организован тоже в полноценном виде.
Единственная деталь, которая выбивается из «пассатовской» стилистики передней части салона Polo, — блок управления климатом. Однозонный климат-контроль тут регулируется с помощью простоватых (по фольксвагеновским меркам) физических клавиш и незатейливого экранчика-индикатора состояния системы. В общем, сидя в водительском кресле лифтбека Volkswagen Polo волей-неволей ностальгируешь по покинувшему нас седану Volkswagen Passat.
Что касается ходовых свойств Polo, то даже самый простенький Volkswagen остается Volkswagen с его выверенными характеристиками. Да, это вам, конечно, не Passat — хотя бы потому, что это авто совершенно разных классов. Но в бюджетном сегменте, с точки зрения работы подвески, управляемости и прочих драйверских дел, конкурентов у него уж точно нет! По крайней мере, в России. Лифтбек, конечно, громковат и достаточно жесткий на ходу. Но вы сначала пересядьте за руль какого-нибудь «корейца». Прочувтвуйте разницу, тогда и поговорим…
А тандем 125-сильного 1,4-литрового бензинового турбомотора (самого мощного из положенных российскому Polo движков) с 7-ступенчатым «роботом» DSG не порадовать владельца автомобиля просто не имеет права. Такой мощности небольшой машине — более чем. При этом после движения по трассе со средней скоростью около 120 км/ч и тремя пассажирами в салоне борткомпьютер демострирует расход 4,7—4,9 литра «на сотню». По городу в жестких пробках — максимум 7 литров! А при нормальной дорожной ситуации в мегаполисе — не более 6 л/100 км. Ладно, допустим, что погрешность есть, но путем несложных математических вычислений, понимаешь, что она крайне незначительная.
Когда перепрыгиваешь на Polo, опять же, с какой-нибудь кореянки, которая в городе стабильно «поглощала» порядка 10 литров горючего, ощущения испытываешь непередаваемые. Согласитесь, при нынешней-то стоимости топлива на АЗС.
Единственный минус Volkswagen Polo, как и у всех сейчас авто иностранных марок — это цена. Без малого 2 млн рублей просят за «наследника» Passat, согласно рекомендованной розничной цене. Про неприличные наценки дилеров упоминать не хочется и вовсе. Да, грустно. Но ничего не поделаешь — такие нынче времена: не только «Фольксваген» растерял связь с народом, но и все марки поголовно.
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