Маленький лифтбек большого Passat: тест-драйв Volkswagen Polo Exclusive

Внешне Volkswagen Polo текущего поколения мало кого может поразить — что сейчас, что в самом начале своей карьеры на российском рынке. И дело не только в том, что его экстерьер успел уже примелькаться на отечественных дорогах. Корпоративный стиль дизайна, который он получил — все эти резко очерченные обводы фар, выпуклости крыльев, общее оформление «морды» и кормы — знаком миллионам автовладельцев по более старшим моделям бренда.

Ну и бережное отношение художников VW к фамильным чертам моделей при смене их поколений тоже способствует смазыванию яркости впечатлений от знакомства с очередной новинкой. Но для настоящих любителей машин немецкого производителя нынешний Polo ценен с особой точки зрения. В частности, его топовая комплектация Exclusive. Для знающего человека такой Polo — своего рода «памятник нерукотворный» другой модели Volkswagen — относительно недавно снятому с производства седану Passat.