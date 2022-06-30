Глава ГИБДД Черников предупредил о массовых проверках водителей на наркотики

– Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать, — заявил генерал Михаил Черников.

По его словам, в течении 2022 года сотрудники полиции выявили боле 250 000 водителей в состоянии опьянения. Из них каждый десятый, как оказалось, попался на этом повторно в течении года.

Что касается оперативного выявления наркотических веществ в организме водителей, то речь, скорее всего, идет об экспресс-тестах, которыми хотят оснастить инспекторов ДПС — точно так же, как ранее их снабдили приборами для «продувки» водителей на предмет алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что для тестирования автомобилиста «на наркотики» прямо на дороге экипажам полиции планируется выдать одноразовые экспресс-тесты, выявляющие запрещенные вещества в слюне проверяемого. Таким образом, получается, что в скором времени сотрудники дорожной полиции начнут предлагать водителям не только «дунуть в трубочку», но еще и «плюнуть в баночку».