В России предложили ввести повышенные штрафы для владельцев дорогих автомобилей

Статистика доказывает, что водители дорогих и престижных моделей автомобилей чаще нарушают ПДД, чем хозяева всех остальных легковушек. Так, согласно данным Дептранса Москвы, в 2021 году за трехмесячный срок одна столичная Lamborghini «собирает», в среднем, 10,7 штрафных постановлений, Rolls-Royce — 8,7, Bentley и Ferrari по 4,9 и 4,7 «писем счастья» соответственно. Транспортные средства марок Genesis получают за три месяца примерно по 4,1 штрафа, Porsche — 3,4 протокола, Mercedes-Benz — по 3,1. При том, что данные ГИБДД России свидетельствуют: на каждого российского водителя приходится всего 3 нарушения в год! Это подтверждается тем, что на примерно 60 млн российских автовладельцев за 2021 год было оформлено 179,5 млн штрафов.

Понятно, что для богатого человека действующие в России штрафы в виде фиксированных сумм не могут считаться существенными. Чтобы наказание приобрело воспитательный эффект и для обеспеченных граждан, стоит изучить опыт ряда европейских стран в этой сфере, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Там штрафы устанавливают в соответствии с материальным достатком правонарушителя. Например, в Финляндии за превышение скорости на 36–38 км/ч установлен минимальный штраф в 132 евро (примерно 7 800 рублей). Человек, получающий среднюю для Суоми зарплату в 2 200 евро, за такой проступок расстанется с 701 евро (порядка 41 000 рублей). Ну а обладающий ежемесячными поступлениями в размере 10 000 евро за свое нарушение поплатится уже 3 564 евро, что соответствует 210 000 рублей.