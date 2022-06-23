В России предложили ввести повышенные штрафы для владельцев дорогих автомобилей

Статистика доказывает, что водители дорогих и престижных моделей автомобилей чаще нарушают ПДД, чем хозяева всех остальных легковушек. Так, согласно данным Дептранса Москвы, в 2021 году за трехмесячный срок одна столичная Lamborghini «собирает», в среднем, 10,7 штрафных постановлений, Rolls-Royce — 8,7, Bentley и Ferrari по 4,9 и 4,7 «писем счастья» соответственно. Транспортные средства марок Genesis получают за три месяца примерно по 4,1 штрафа, Porsche — 3,4 протокола, Mercedes-Benz — по 3,1. При том, что данные ГИБДД России свидетельствуют: на каждого российского водителя приходится всего 3 нарушения в год! Это подтверждается тем, что на примерно 60 млн российских автовладельцев за 2021 год было оформлено 179,5 млн штрафов.
Понятно, что для богатого человека действующие в России штрафы в виде фиксированных сумм не могут считаться существенными. Чтобы наказание приобрело воспитательный эффект и для обеспеченных граждан, стоит изучить опыт ряда европейских стран в этой сфере, считает автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Там штрафы устанавливают в соответствии с материальным достатком правонарушителя. Например, в Финляндии за превышение скорости на 36–38 км/ч установлен минимальный штраф в 132 евро (примерно 7 800 рублей). Человек, получающий среднюю для Суоми зарплату в 2 200 евро, за такой проступок расстанется с 701 евро (порядка 41 000 рублей). Ну а обладающий ежемесячными поступлениями в размере 10 000 евро за свое нарушение поплатится уже 3 564 евро, что соответствует 210 000 рублей.
В Великобритании за превышение скорости, с учетом степени тяжести нарушения, с водителя могут «снять» от 25% до 175% от размера его недельного заработка. Так, за движение на 91 км/ч после знака ограничения скорости в 60 км/ч водителю будет грозить штраф в размере 150% от недельного дохода, но не ниже 100 фунтов, то есть примерно 6 800 рублей. А в России за такое нарушение что богатый, что бедный автомобилист платят одинаково — по 500 рублей. Бытует представление, что последствия от нарушения ПДД не зависят от величины банковского счета водителя — виновника аварии. А потому, раз все равны перед законом, размеры штрафов должны быть едины для всех. Это, разумеется, так, но подобная точка зрения не учитывает дисциплинирующую функцию штрафа.
Ведь изначальная цель «наказания рублем» — профилактика случаев игнорирования ПДД. И для того чтобы штраф выполнял свою задачу, его размер должен быть чувствительным для потенциального нарушителя. Следовательно, для более обеспеченного человека, который может позволить себе, скажем, премиальный авто, уровень этой «финансовой чувствительности» будет явно намного выше владельца стареньких «жигулей». Поэтому будет справедливым назначить автовладельцам штрафы, пропорциональные стоимости их автомобилей. Чем дороже ТС, тем более затратным делом должно быть нарушение ПДД его владельцем.
Для реализации этого принципа Дмитрий Давыдов предлагает установить повышающий коэффициент к существующим в КоАП размерам штрафов для нарушений, совершенных на дорогих авто. Для каждой модели такого автомобиля нужно установить кратное увеличение штрафа, зависящее еще от возраста ТС и мощности мотора. Так, к примеру, нарушителю ПДД за рулем Kia Sorento возрастом менее двух лет будет положен штраф в полтора раза выше, чем в соответствующей статье КоАП. А более старый кроссовер этой модели под «удорожание штрафов» попадать не будет.
Нарушение на «двухлетке» Mercedes G500 будет «оценено» уже в семикратном размере штрафа. Для более старой машины этой же модели — например, пятилетнего возраста — умножающий коэффициент должен быть меньше — в четыре раза. Ну а владелец 15-летнего Gelandewagen вообще освобождается от кратности штрафа. Что же касается сверхмощных авто уровня, например, Lamborghini Urus, то для владельца новенького суперкара 20-кратное увеличение штрафа представляется вполне справедливым.
Да и на 20-летних ТС такого уровня простые автомобилисты не ездят. Пусть «всего лишь» в три раза больше, но за пренебрежение ПДД они платить повышенную «таксу» должны. Подобного рода градацию вполне можно разработать для всех авто, продававшихся ранее на российской территории, а также поставляемых к нам сейчас моделей.
Технически реализовать этот механизм несложно. Ведь в установочных данных на каждую зарегистрированную в России машину содержится год ее выпуска и мощность двигателя. Так что сотрудник ГИБДД, оформляющий постановление, всегда сможет узнать текущий «тариф» для конкретного автонарушителя. Предложение Дмитрия Давыдова ввести дифференцированный размер штрафов для владельцев дорогих автомобилей было изучено в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Там сочли, что увеличение штрафов для владельцев дорогих автомобилей нивелирует принцип дифференциации наказания в зависимости от степени общественной опасности, тяжести правонарушения и повторности совершаемого нарушителем деяния.
— Предлагаемые вами изменения нуждаются в экспертной оценке специалистов и анализе на предмет согласованности с иными законодательными нормами, — сказано в ответе замруководителя аппарата комитета К. Н. Бобылевой.
По мнению Дмитрия Давыдова, воздействие величины штрафа в качестве профилактического средства от совершения правонарушения зависит от достатка водителя. В России сложилась даже своеобразная прослойка водителей, на постоянной основе сознательно нарушающих Правила и рассматривающих существующие штрафы в качестве некой «платы за проезд», которую они могут себе позволить. Поведение на дороге такого водителя создает непосредственную угрозу жизни и здоровью всех, кто находится поблизости от него. Его постоянные нарушения ПДД представляют собой огромный потенциальный ущерб.
Следует переломить представление, что КоАП — что-то вроде перечня расценок за возможность совершать те или иные противоправные действия. Масштаб грозящих гражданину взысканий должен быть жестко ориентирован на достижение единственного результата: предупреждения нарушений ПДД. И потому, в случае нарушений, совершаемых обеспеченными гражданами, вполне оправдано применение дифференциации наказаний по имущественному признаку.
Поэтому правительство России и законодательные органы страны должны поддержать предложения Дмитрия Давыдова по внедрению индивидуальных повышенных наказаний для водителей, на которых не могут воздействовать существующие в действующем КоАП штрафы за нарушения ПДД. Эта мера сохранит жизнь и здоровье тысячам граждан страны, не потребовав от государства дополнительных затрат и усилий — кроме изменений в законах.