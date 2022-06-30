ГИБДД заявила о введении электронных водительских «прав»

Запустить систему электронных водительских «прав» до конца этого года пообещал лично начальник ГИБДД Михаил Черников. Такое заявление «главный гаишник страны» сделал агентству ТАСС, уточнив, что уже запущенные ГИБДД электронные услуги пользуются большой популярностью среди водителей.

- В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также станет использоваться большинством участников дорожного движения — водителями транспортных средств, — отметил г-н Черников.

Вообще, автомобильную братию России может ждать множество реформ, помимо вышеупомянутых электронных «прав». В частности, в последнее время многие члены Госдумы оказались замечены в повышенном внимании к автомобильной жизни нашей страны. Это выразилось в многочисленных инициативах, способных резко изменить правила игры на российских дорогах. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».