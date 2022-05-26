В ГИБДД рассматривают возврат к балльной системе наказания водителей

На данный момент многие российские водители не считают для себя зазорным игнорировать те или иные требования ПДД. Угроза получить за свой проступок административный штраф их не останавливает. Между тем такое поведение на дороге провоцирует ДТП. Поэтому для повышения безопасности дорожного движения автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает обратиться к наиболее передовому мировому опыту укрепления водительской дисциплины и внедрить его элементы в России. В частности, речь идет о наработках Евросоюза, касающихся применения штрафных баллов для автомобилистов.

Так, 10 лет назад в 17 из 27 стран Европы начала применяться подобная система наказаний. Согласно ей, тем или иным нарушениям ПДД соответствует определенное количество баллов. Нагляднее всего ее действие можно изучить на примере Испании. Так, количество погибших на дорогах этой страны за последние 20 лет уменьшилось в четыре раза. На начало 2020 года на каждые 100 000 человек населения приходилось 3,7 погибших в автоавариях. Характерно, что наиболее заметное падение смертности в ДТП было зафиксировано в период с 2006 по 2013 год. Тогда показатели статистики погибших на дорогах упали примерно в 2,5 раза: с 4 104 человек до 1 680 жертв. Этому феномену есть простое объяснение: с 1 июля 2006 года в Испании заработал механизм штрафных баллов за нарушение ПДД.