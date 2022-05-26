В ГИБДД рассматривают возврат к балльной системе наказания водителей

На данный момент многие российские водители не считают для себя зазорным игнорировать те или иные требования ПДД. Угроза получить за свой проступок административный штраф их не останавливает. Между тем такое поведение на дороге провоцирует ДТП. Поэтому для повышения безопасности дорожного движения автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает обратиться к наиболее передовому мировому опыту укрепления водительской дисциплины и внедрить его элементы в России. В частности, речь идет о наработках Евросоюза, касающихся применения штрафных баллов для автомобилистов.
Так, 10 лет назад в 17 из 27 стран Европы начала применяться подобная система наказаний. Согласно ей, тем или иным нарушениям ПДД соответствует определенное количество баллов. Нагляднее всего ее действие можно изучить на примере Испании. Так, количество погибших на дорогах этой страны за последние 20 лет уменьшилось в четыре раза. На начало 2020 года на каждые 100 000 человек населения приходилось 3,7 погибших в автоавариях. Характерно, что наиболее заметное падение смертности в ДТП было зафиксировано в период с 2006 по 2013 год. Тогда показатели статистики погибших на дорогах упали примерно в 2,5 раза: с 4 104 человек до 1 680 жертв. Этому феномену есть простое объяснение: с 1 июля 2006 года в Испании заработал механизм штрафных баллов за нарушение ПДД.
Работает это следующим образом. Изначально каждый водитель имеет в запасе 12 баллов. Начинающий драйвер или восстановивший «права» после лишения — 8 баллов. Если нарушение ПДД мелкое, за него полагается только штраф. За более серьезные «грехи», помимо штрафа, у водителя еще и списываются баллы. Так, за выезд на «встречку» теряется шесть баллов. За непропуск пешехода, нарушение правил обгона или проезд на красный сигнал светофора — долой четыре балла. Разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень безопасности либо ребенок, перевозимый без детского кресла, «стоит» три балла. Превышение скорости, в зависимости от величины, обойдется в 2–6 баллов. Когда «кредит» баллов иссякает, действие «прав», на первый раз приостанавливается на полгода.
Тот, у кого этот лимит исчерпывается уже не впервые, становится пешеходом на год. Число штрафных баллов «за душой» у автовладельца прямо влияет на стоимость страховки автомобиля. Она тем дороже, чем меньше водителю осталось до лишения «прав». Для восстановления шести утерянных баллов достаточно прослушать 12-часовой курс переобучения. Но делать это разрешается не чаще одного раза в течение двух лет. 12-балльный «кредит» автоматически восстанавливается у нарушителя ПДД в случае, если он в течение двух лет не потеряет ни одного балла. Этот срок увеличен до трех лет для тех, кто совершил серьезное нарушение ПДД. Игнорировать балльную систему невозможно: за езду без «прав» полагается 3–6 месяцев тюрьмы или три месяца общественных работ.
Для восстановления «прав» лишенцу придется походить на 24-часовые курсы и сдать экзамен по их окончании. Для дисциплинированных водителей предусмотрено поощрение: за беспроблемную езду в течение трех лет положены два бонусных балла. Продержался без нарушений еще один год — получи еще один бонусный балл.
Заметим, что балльная система вскоре начнет применяться на территории бывшего СССР тоже. Так, с 1 декабря 2022 года в Узбекистане баллы будут начисляться за каждое нарушение ПДД водителем параллельно денежным штрафам — начиная с даты первого нарушения до того же дня следующего года. Если за год число штрафных баллов не достигнет 12, то по истечении этого срока они обнулятся. При превышении 12-балльного лимита водитель лишается «прав». Пока полные и точные «расценки» официально не объявлены, но уже известно, что за проезд на красный свет будут давать 3 балла, а за превышение скорости — 1 балл.
В Южной Корее также применяется балльная система наказаний водителя. Так, набрав, например, 40 баллов, человек лишается «прав» на 40 дней. Каждый новый балл прибавляет по одному дню без авто. При 121 балле положено лишение ВУ на год, при 201 балле — на два года. За вождение в пьяном виде (0, 05–0,1 промилле алкоголя) положено 100 баллов. Езда по обочине, автобусной полосе, без прав «стоит» 30 баллов. Превышение скорости на 20–40 км/ч, обгон в неположенном месте, разговор по телефону на ходу — 15 баллов.
Возвращаясь к текущей российской действительности, мы видим, что фактически единственным наказанием за нарушение ПДД у нас остается денежный штраф. Практика показывает, что упование на одни лишь финансовые кары, в определенных случаях, позволяет некоторым водителям избегать их предупредительного воздействия. Если материальное положение автомобилиста позволяет ему без усилий оплачивать все оформленные на него постановления за нарушения ПДД, он получает возможность регулярно нарушать дорожные правила и оставаться при этом чистым перед законом.
Кроме того, неумелые или безответственные водители, попав под штраф и выплатив его, не получают реального стимула менять свой стиль поведения на дороге. Может также сложиться ситуация, когда шофер будет сознательно идти на нарушение ПДД, если сочтет, что это принесет ему большую выгоду, нежели потенциальные финансовые потери из-за штрафа. В связи с этим Дмитрий Давыдов предлагает создать в российском административном законодательстве балльную систему наказаний за пренебрежение требованиями ПДД. Для этого он считает возможным применить соответствующий опыт не только европейских, но и ряда стран других континентов — таких как Канада или Австралия.
Для России балльная система могла бы выглядеть следующим образом. Каждому нарушению ПДД присваивается своя «цена», выраженная в баллах — в зависимости от степени опасности. Например, за незначительное правонарушение типа не вовремя включенной «аварийки» водителю полагается один балл, а за такой серьезный проступок, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал — восемь баллов.
Баллы присваиваются параллельно денежным штрафам нарушителю в рамках КоАП. Набравшего 15 баллов в течение двух лет или быстрее следует лишать водительского удостоверения сроком на один год. В случае начинающего водителя или уже ранее остававшегося без «прав» автомобилиста максимальный лимит баллов изначально должен быть меньшим — например, всего восемь баллов.
Для восстановления ВУ «лишенец» должен будет пройти переобучение и сдать экзамен в ГИБДД. Для дисциплинированных водителей нужно предусмотреть поощрение. Так, за езду без нарушений в течение трех лет предлагается добавлять один балл к максимальному лимиту автомобилиста. Впоследствии ежегодно добавлять еще по баллу за законопослушное вождение. Однако максимально возможная «балльная индульгенция» равна 20 единицам. Автоматизированную систему учета персональных штрафных баллов всех водителей России вполне можно органично встроить в существующую государственную электронную систему — ФИС ГИБДД. Эта операция не потребует существенных затрат.
Предложения Дмитрия Давыдова были рассмотрены и приняты к сведению такими высшими органами государственной власти, как Совет Федерации, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции РФ. Их представители заявили, что изучили предложения автора «20 идей по развитию России» и выразили в его адрес большую признательность за активную гражданскую позицию и проявленное внимание к вопросам совершенствования законодательства РФ. В связи с этим российское государство, включая ГИБДД, должно поддержать предложение Дмитрия Давыдова и приступить к созданию законодательных основ для введения в повседневный обиход системы штрафных баллов за пренебрежение ПДД. С ее помощью в России будет во многом решен вопрос низкой дисциплины участников дорожного движения, что приведет к серьезному снижению числа аварий и жертв ДТП в стране.