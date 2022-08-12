Михаил Мишустин предложил упростить получение «прав» на снегоходы и вездеходы

фото globallookpress.com
На совещании по развитию сферы туризма в Горно-Алтайске премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал поручить заинтересованным ведомствам заняться вопросом возможного упрощения получения «прав» на управление снегоходами и вездеходами. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

— Я не против соответствующего поручения, которое мы, конечно, дадим МВД, Минсельхозу, Ростуризму, чтобы они проработали этот вопрос и посмотрели, можно ли упростить. Правительство в этом смысле всегда выступает за упрощение всех процедурных вещей, но не навыков. Навык вождения соответствующего вездехода, снегохода очень важен. Поэтому я попрошу с учетом именно этого момента посмотреть, что еще можно упростить, в первую очередь облегчив доступность таких курсов, но не упрощать навыки, — заявил Мишустин.

По его словам, упрощение не всегда оправдано. Поскольку несчастные случаи на отдыхе часто случаются, когда в какой-то момент кто-то заявляет: «смотри, как я умею». По мнению премьера, подобного рода транспортными средствами следует пользоваться профессионально.

автоправо, лишение прав, международные права
12 августа 2022
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