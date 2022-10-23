Курьерам доставки еды прописали красные фонари

Москва начала погружаться в традиционное состояние для этого времени года — «темень, хоть глаз выколи». Дня становится все меньше, ночи — длиннее, однако на график работы велокурьеров это никак не влияет. Что нередко добавляет седых волос водителям, перед капотами которых доставщики еды выскакивают из темноты в самых неожиданных местах.

Хотя облегчить головную боль автомобилистам могли бы сами службы доставки, считают в общественном движении «Синие ведерки». Например, если бы приобрели для своих сотрудников специальные световые маячки, оповещающие водителей о наличии велодоставщика на дороге. Именно с таким предложением общественное движение обратилось к руководителям крупнейших столичных операторов доставки еды: «Яндекс. Еда.», Delivery Club и «Самокат»:

«В связи с тем, что курьеры ваших служб круглогодично осуществляют доставку продуктов питания на средствах индивидуальной мобильности, зачастую передвигаются на них по проезжей части, предлагаем внести ваш посильный вклад в дело повышения безопасности дорожного движения и рассмотреть вопрос об оборудовании задней крышки боксов для еды красным световым моргающим индикатором, обозначающим человека на дороге. Также предлагаем обязать сотрудников доставки круглосуточно включать эти сигнальные фонари, и дополнительно ввести универсальную, легко читаемую на боксах номерную идентификацию сотрудников на случай конфликтных и спорных ситуаций на дороге», — говорится в обращении.