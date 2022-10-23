Курьерам доставки еды прописали красные фонари

Москва начала погружаться в традиционное состояние для этого времени года — «темень, хоть глаз выколи». Дня становится все меньше, ночи — длиннее, однако на график работы велокурьеров это никак не влияет. Что нередко добавляет седых волос водителям, перед капотами которых доставщики еды выскакивают из темноты в самых неожиданных местах.
Хотя облегчить головную боль автомобилистам могли бы сами службы доставки, считают в общественном движении «Синие ведерки». Например, если бы приобрели для своих сотрудников специальные световые маячки, оповещающие водителей о наличии велодоставщика на дороге. Именно с таким предложением общественное движение обратилось к руководителям крупнейших столичных операторов доставки еды: «Яндекс. Еда.», Delivery Club и «Самокат»:
«В связи с тем, что курьеры ваших служб круглогодично осуществляют доставку продуктов питания на средствах индивидуальной мобильности, зачастую передвигаются на них по проезжей части, предлагаем внести ваш посильный вклад в дело повышения безопасности дорожного движения и рассмотреть вопрос об оборудовании задней крышки боксов для еды красным световым моргающим индикатором, обозначающим человека на дороге. Также предлагаем обязать сотрудников доставки круглосуточно включать эти сигнальные фонари, и дополнительно ввести универсальную, легко читаемую на боксах номерную идентификацию сотрудников на случай конфликтных и спорных ситуаций на дороге», — говорится в обращении.
— Хаотичность, с которой передвигаются курьеры-доставщики по дорогам общего пользования — большая проблема для московских водителей, — уверен инициатор обращения, участник сообщества «Синие ведерки» Андрей Могильниченко. — Мне кажется, уже давно назрел вопрос о том, чтобы систематизировать и привести к общему знаменателю требования, предъявляемые к доставщикам еды. Сотрудники доставки совершенно уверены в своей безнаказанности и пренебрегают элементарными правилами дорожного движения — им же за это ничего не будет.
Не говоря уже о том, что в темное время суток их совершенно не видно на дороге. Поэтому мы решили предложить службам доставки централизованно оснастить все боксы для перевозки еды яркими световыми индикаторами, что позволит водителям в условиях ограниченной видимости увидеть курьеров на дороге. Также, мне кажется, им нужна универсальная, хорошо читаемая буквенно-цифровая персонификация боксов для доставки еды. Это важно для идентификации конкретного курьера в том случае, если он стал участником ДТП и скрылся. А такие случаи, увы, не редкость…
Напомним, что в России, по данным ГИБДД, за шесть месяцев 2022 года количество погибших в ДТП с велосипедистами выросло почти на 5% — 1946 таких случаев. И несмотря на регулярные предупреждения экспертов, что используя для передвижения велосипед или самокат, нужно спешиваться перед переходом дороги и не допускать неожиданного выезда на проезжую часть жилой зоны, призвать к порядку и изучению ПДД водителей велосипедов и других СИМ, увы, не удается…