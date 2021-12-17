В России хотят штрафовать пешеходов за пользование смартфоном при переходе дороги

Пожалуй, любой житель крупного населенного пункта ежедневно может наблюдать картину, как пешеход, велосипедист (или владелец какого-нибудь гироскутера либо электросамоката) пересекает проезжую часть или движется по тротуару, упершись взглядом в экран мобильного гаджета в руке. И при этом не обращает никакого внимания на окружающую действительность.
Привычка в такой манере перемещаться бок о бок с прочими участниками движения представляет немалую опасность, считает Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» — новой для России концепции борьбы с нарушениями ПДД пешеходами. Еще в 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что пешеходы, которые отвлекаются на общение или развлечения с помощью мобильного телефона при пересечении автомобильных дорог, находятся в зоне повышенного риска оказаться под колесами транспортного средства. В связи с этим ВОЗ рекомендовала разработать и интенсивно реализовывать во всех странах мира информационные кампании, рассказывающие людям о смертельном риске стать жертвой ДТП при использовании электронных девайсов в процессе нахождения на проезжей части.
А в 2019 году китайские ученые опубликовали результаты наблюдений за поведением пешеходов, пользующихся смартфонами в процессе перехода по регулируемой светофором «зебре». Оказалось, что активные пользователи гаджетов вдвое чаще, чем граждане без телефона, становятся нарушителями ПДД на пешеходном переходе. 20% «гаджетоманов» приступает к переходу, с опозданием реагируя на разрешающий сигнал светофора. По этой причине многие из них не успевают пересечь проезжую часть дороги за отведенное время. А 12% пешеходов со смартфонами вообще не замечают загоревшийся «зеленый» и остаются на тротуаре дожидаться следующего такта светофора.
Выяснилось также, что 61% пешеходов, пользующихся «мобильником», вовсе не обращают внимания на происходящее на дороге справа и слева от них перед началом перехода. И вообще, пользующиеся гаджетом на ходу люди заметно медленнее двигаются, из-за этого дольше находясь на проезжей части. Все это приводит к неутешительному выводу: использование электронных устройств пешеходами резко повышает их риски попасть в ДТП. Осознав это, в некоторых странах уже озаботились введением наказаний для любителей «юзать» смартфоны во время пересечения проезжей части.
В частности, в китайском Цзясине власти ввели в 2019 году штраф в размере 50 юаней (около 580 рублей) за пользование смартфоном при переходе дороги. В Литве с 2018 года за аналогичное правонарушение полагается штраф в размере 20–40 евро (около 1600–3200 рублей). В 2017 году в американском городе Гонолулу, штат Гавайи, появился штраф за первый случай подобного деяния в пределах $15–35 (1100–2700 рублей), а за повторное нарушение — до $99 (почти 7300 рублей).
Параллельно власти многих стран активно борются с использованием электронных гаджетов велосипедистами. Серьезные штрафы за это предусмотрены в Нидерландах, Германии, Дании, Бельгии, Израиле. В России проблема аварий с участием пешеходов из года в год сохраняет свою актуальность. По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года в России было зафиксировано почти 28 000 таких инцидентов. В их результате 26 169 человек были ранены и 2886 скончались.
Таким образом получается, что с начала года почти пятая часть всех травмированных и четверть погибших в ДТП приходится на аварии с участием пешеходов. Статистика дорожных происшествий с велосипедистами также не радует. В частности, за 2020 год в России произошло 5750 «велосипедных» дорожных инцидентов, унесших жизнь 368 человек и приведших к ранению 5364 россиян.
Чтобы уменьшить травматизм и смертность на дорогах России, активист Дмитрий Давыдов предлагает воспользоваться опытом других государств и ввести в нашей стране штраф для пешеходов за использование электронного гаджета в период нахождения гражданина на проезжей части. Это же наказание должно касаться и велосипедистов, а также обладателей индивидуальных средств передвижения — электросамокатов, гироскутеров и тому подобных устройств.
Административная санкция позволит уберечь граждан от неприятностей, к которым приводит использование мобильных устройств на дороге. Они перестанут терять бдительность в опасных для жизни местах, под страхом наказания прекратив переписываться, разговаривать, просматривать соцсети, слушать музыку и прочее. Люди станут быстрее пересекать проезжую часть, меньше мешая проезду автомобилей. Суммы, взыскиваемые с нарушителей, должны пойти на организацию безопасной пешеходной дорожной инфраструктуры.
Если российские государственные органы окажут поддержку внедрению инициативы в повседневную жизнь, число погибших и раненых на дорогах пешеходов и велосипедистов резко сократится. Поэтому Правительству России следует вплотную заняться ее реализацией, тем более что она не потребует никаких усилий, кроме внесения изменений в законодательство.