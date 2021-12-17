В России хотят штрафовать пешеходов за пользование смартфоном при переходе дороги

В частности, в китайском Цзясине власти ввели в 2019 году штраф в размере 50 юаней (около 580 рублей) за пользование смартфоном при переходе дороги. В Литве с 2018 года за аналогичное правонарушение полагается штраф в размере 20–40 евро (около 1600–3200 рублей). В 2017 году в американском городе Гонолулу, штат Гавайи, появился штраф за первый случай подобного деяния в пределах $15–35 (1100–2700 рублей), а за повторное нарушение — до $99 (почти 7300 рублей).

Параллельно власти многих стран активно борются с использованием электронных гаджетов велосипедистами. Серьезные штрафы за это предусмотрены в Нидерландах, Германии, Дании, Бельгии, Израиле. В России проблема аварий с участием пешеходов из года в год сохраняет свою актуальность. По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года в России было зафиксировано почти 28 000 таких инцидентов. В их результате 26 169 человек были ранены и 2886 скончались.

Таким образом получается, что с начала года почти пятая часть всех травмированных и четверть погибших в ДТП приходится на аварии с участием пешеходов. Статистика дорожных происшествий с велосипедистами также не радует. В частности, за 2020 год в России произошло 5750 «велосипедных» дорожных инцидентов, унесших жизнь 368 человек и приведших к ранению 5364 россиян.