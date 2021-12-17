В России хотят штрафовать пешеходов за пользование смартфоном при переходе дороги

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Нарушения ПДД пешеходами и велосипедистами правил перехода через проезжую часть в последнее время становятся основной причиной аварий с их участием в городах. Проект «20 идей по развитию России» предусматривает меры, которые смогут радикально решить эту проблему.
Максим Строкер

Пожалуй, любой житель крупного населенного пункта ежедневно может наблюдать картину, как пешеход, велосипедист (или владелец какого-нибудь гироскутера либо электросамоката) пересекает проезжую часть или движется по тротуару, упершись взглядом в экран мобильного гаджета в руке. И при этом не обращает никакого внимания на окружающую действительность.

Привычка в такой манере перемещаться бок о бок с прочими участниками движения представляет немалую опасность, считает Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» — новой для России концепции борьбы с нарушениями ПДД пешеходами. Еще в 2013 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнаружила, что пешеходы, которые отвлекаются на общение или развлечения с помощью мобильного телефона при пересечении автомобильных дорог, находятся в зоне повышенного риска оказаться под колесами транспортного средства. В связи с этим ВОЗ рекомендовала разработать и интенсивно реализовывать во всех странах мира информационные кампании, рассказывающие людям о смертельном риске стать жертвой ДТП при использовании электронных девайсов в процессе нахождения на проезжей части.

фото: соцсети

А в 2019 году китайские ученые опубликовали результаты наблюдений за поведением пешеходов, пользующихся смартфонами в процессе перехода по регулируемой светофором «зебре». Оказалось, что активные пользователи гаджетов вдвое чаще, чем граждане без телефона, становятся нарушителями ПДД на пешеходном переходе. 20% «гаджетоманов» приступает к переходу, с опозданием реагируя на разрешающий сигнал светофора. По этой причине многие из них не успевают пересечь проезжую часть дороги за отведенное время. А 12% пешеходов со смартфонами вообще не замечают загоревшийся «зеленый» и остаются на тротуаре дожидаться следующего такта светофора.

Выяснилось также, что 61% пешеходов, пользующихся «мобильником», вовсе не обращают внимания на происходящее на дороге справа и слева от них перед началом перехода. И вообще, пользующиеся гаджетом на ходу люди заметно медленнее двигаются, из-за этого дольше находясь на проезжей части. Все это приводит к неутешительному выводу: использование электронных устройств пешеходами резко повышает их риски попасть в ДТП. Осознав это, в некоторых странах уже озаботились введением наказаний для любителей «юзать» смартфоны во время пересечения проезжей части.

фото: соцсети

В частности, в китайском Цзясине власти ввели в 2019 году штраф в размере 50 юаней (около 580 рублей) за пользование смартфоном при переходе дороги. В Литве с 2018 года за аналогичное правонарушение полагается штраф в размере 20–40 евро (около 1600–3200 рублей). В 2017 году в американском городе Гонолулу, штат Гавайи, появился штраф за первый случай подобного деяния в пределах $15–35 (1100–2700 рублей), а за повторное нарушение — до $99 (почти 7300 рублей).

Параллельно власти многих стран активно борются с использованием электронных гаджетов велосипедистами. Серьезные штрафы за это предусмотрены в Нидерландах, Германии, Дании, Бельгии, Израиле. В России проблема аварий с участием пешеходов из года в год сохраняет свою актуальность. По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года в России было зафиксировано почти 28 000 таких инцидентов. В их результате 26 169 человек были ранены и 2886 скончались.

Таким образом получается, что с начала года почти пятая часть всех травмированных и четверть погибших в ДТП приходится на аварии с участием пешеходов. Статистика дорожных происшествий с велосипедистами также не радует. В частности, за 2020 год в России произошло 5750 «велосипедных» дорожных инцидентов, унесших жизнь 368 человек и приведших к ранению 5364 россиян.

фото: соцсети

Чтобы уменьшить травматизм и смертность на дорогах России, активист Дмитрий Давыдов предлагает воспользоваться опытом других государств и ввести в нашей стране штраф для пешеходов за использование электронного гаджета в период нахождения гражданина на проезжей части. Это же наказание должно касаться и велосипедистов, а также обладателей индивидуальных средств передвижения — электросамокатов, гироскутеров и тому подобных устройств.

Административная санкция позволит уберечь граждан от неприятностей, к которым приводит использование мобильных устройств на дороге. Они перестанут терять бдительность в опасных для жизни местах, под страхом наказания прекратив переписываться, разговаривать, просматривать соцсети, слушать музыку и прочее. Люди станут быстрее пересекать проезжую часть, меньше мешая проезду автомобилей. Суммы, взыскиваемые с нарушителей, должны пойти на организацию безопасной пешеходной дорожной инфраструктуры.

Если российские государственные органы окажут поддержку внедрению инициативы в повседневную жизнь, число погибших и раненых на дорогах пешеходов и велосипедистов резко сократится. Поэтому Правительству России следует вплотную заняться ее реализацией, тем более что она не потребует никаких усилий, кроме внесения изменений в законодательство.

штрафы, пешеходы, безопасность дорожного движения
17 декабря 2021
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