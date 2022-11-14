Можно ли покидать место ДТП, если пострадала только одна машина

Суд изучил историю, приключившуюся около года назад на 94-м километре МКАД. Тогда минивэн Mercedes-Benz Viano под управлением истца столкнулся с другой машиной. Водители, видимо, пообщались, что-то решили и разъехались. Каким образом ГИБДД узнала о ДТП, в материалах дела не сказано. Однако пилота «автобуса» привлекли к ответственности за оставление места аварии по статье 12.27 КоАП. Она грозит лишением «прав» на срок до 1,5 лет. Автомобилист же утверждал, что раз на машине второго участника аварии никаких повреждений нет, и поскольку пострадало «железо» исключительно его авто, он имел полное право отправиться дальше без официального оформления дорожного происшествия.

Однако суды нескольких инстанций не вняли этой аргументации и лишили гражданина ВУ. Далее дело попало в кассацию. На этот раз суд обратил внимание на то, что в деле нет никаких свидетельств, подтверждающих повреждения на машине второго участника аварии. То есть юридическая позиция «лишенца» никак не была опровергнута. На этом основании решения всех нижестоящих судов кассация отменила и направила дело на повторное рассмотрение — для поиска следов повреждений от того ДТП на авто второго аварийщика. На практике это будет означать закрытие производства о сокрытии с места ДТП — по причине истечения процессуальных сроков. Истцу в этом случае «права» возвращают автоматически.