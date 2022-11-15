Минтранс и ГИБДД хотят убрать знаки-ловушки на дорогах

Одна из ее тем — ликвидация так называемых рваных режимов движения автомобилей. Например, когда дорожные условия на каком-то отрезке шоссе или городской улицы абсолютно одни и те же (количество полос, ширина, видимость и т. п.), но при этом на нем установлено несколько знаков, радикально меняющих скоростной режим. Заметим, что в подавляющем большинстве случаев в подобных местах за выполнением требований знаков следят камеры автоматической фиксации. С их помощью оформляются штрафы на водителей, не сумевших среагировать на неожиданные и нелогичные ограничения.

Дело в том, что сейчас решения о расстановке тех или иных знаков и указателей на региональных магистралях и улицах принимают исключительно местные власти, либо владельцы дорог. При этом не существует никаких федеральных документов даже рекомендательного характера, которые бы устанавливали конкретные правила в этой сфере. Кроме ПДД, с их указаниями самого общего плана, сообщает «Коммерсант».

Пользуясь сложившейся ситуацией, местные власти порой создают самые настоящие «ловушки» для водителей в виде тандемов камера-неожиданное ограничение скорости, приносящих стабильные поступления в местные бюджеты. Будущая «методичка Минтранса» может помочь ликвидировать подобные «засады».