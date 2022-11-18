Депутаты готовят массовую амнистию по штрафам ГИБДД для мобилизованных

Законопроект подразумевает отмену всех штрафных постановлений в отношении мобилизованных россиян по статьям 12-й главы КоАП, описывающей наказания за нарушения в области безопасности дорожного движения. Исключения сделаны для статей 12.8 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и 12.26 «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Иначе говоря, отмена санкций за «нетрезвую» езду и отказ от «продувки» не предусматривается.

— Человеку, который оказался в войсках, уведомление о постановлении просто не дойдет. Если представить, что гражданин все же как-то узнал о нем, все равно непонятно: как оплачивать штраф? В окопах банкоматы не устанавливают. Это приведет к тому, что военнослужащий не по своей вине автоматически «попадет» еще и на штраф за неуплату штрафа — в двойном размере. К тому же у мобилизованного нет возможности обжаловать несправедливо вынесенное постановление. В общем, штрафы для мобилизованных надо обнулять, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат Ярослав Нилов.