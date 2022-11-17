Как штрафуют водителей за курение в автомобиле

Курить у нас в стране разрешается только в специально отведенных местах. Впрочем, это не касается автомобилей. Хотя лишь в какой-то степени. Если вы, покуривая сигаретку, едете в такси, которое приравнивается к общественному транспорту, то вас легко оштрафуют на сумму до 3000 рублей. Столько же придется заплатить за курение в присутствии несовершеннолетних. Причем даже в салоне собственной машины.

А еще дымящий водитель рискует попасть на штраф, выйдя из своего автомобиля на улицу, которая, как не трудно догадаться, также может оказаться типичным общественным местом, где курить законом запрещено. Кроме того, санкции имеют шанс распространиться и на шоферов, решивших устроить перекур на территории автозаправочной станции.