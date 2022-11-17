Как штрафуют водителей за курение в автомобиле

Курить у нас в стране разрешается только в специально отведенных местах. Впрочем, это не касается автомобилей. Хотя лишь в какой-то степени. Если вы, покуривая сигаретку, едете в такси, которое приравнивается к общественному транспорту, то вас легко оштрафуют на сумму до 3000 рублей. Столько же придется заплатить за курение в присутствии несовершеннолетних. Причем даже в салоне собственной машины.
А еще дымящий водитель рискует попасть на штраф, выйдя из своего автомобиля на улицу, которая, как не трудно догадаться, также может оказаться типичным общественным местом, где курить законом запрещено. Кроме того, санкции имеют шанс распространиться и на шоферов, решивших устроить перекур на территории автозаправочной станции.
Более того: рублем накажут и за выкинутый из окна машины окурок, который при желании блюстители порядка приравняют к мусору, а за его выброс в неположенном месте предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 15 000 рублей. Много? Еще как! Впрочем, вдвое больше придется заплатить, если на подобном поступке вас поймают вновь. Но куда больше потребуется раскошелиться юридическим лицам — штраф для них составит до 50 000 рублей, а повторный — все 100 000! Причем следят за грязнулями не только правоохранители, но и вездесущие видеокамеры.
Любопытно, что ГИБДД невправе штрафовать водителя за такие нарушения, однако это не мешает гаишникам сделать курильщику замечание или передать вас своим коллегам из МВД для составления протокола. Вы удивитесь, но самим сотрудникам ДПС курить не запрещается, о чем русским по белому написано в приказе МВД №664. Хотя и смолящего папироску инспектора при общении с водителем вы вряд ли когда-нибудь увидите.