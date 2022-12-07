Судам запретят лишать водителей «прав» за прием лекарств

Депутаты отреагировали на недавнее постановление Конституционного суда РФ по запросу гражданина, которого лишили «прав» за то, что в его крови нашли не наркотическое вещество и не алкоголь, а лишь лекарство. Дело в том, что в аннотации к препарату было сказано о его способности ухудшать внимание. Суд указал на пробел в ст. 12.8 КоАП, позволяющий судьям на местах вольно толковать основания для лишения граждан ВУ за езду в состоянии опьянения. Для исключения такой возможности депутаты предлагают дополнить ст.12.8 конкретным списком наркотических веществ, при наличии которых в крови водителя следует лишать «прав». Полномочия по формированию и утверждению этого списка возлагаются на органы правительства РФ.

— Нельзя лишать «прав» водителя, который повышает безопасность на дороге, используя лекарство для улучшения самочувствия. Нельзя ставить знак равенства между алкашом, выпившим бутылку водки, и нормальным человеком, принявшим успокоительное. В случае одобрения нашей поправки, Минздрав должен будет сформировать точный перечень препаратов, которые нельзя употреблять за рулем. Им смогут руководствоваться и суды, и сами водители, решая: принимать то или иное лекарство перед поездкой или нет, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов.