Медицинские справки для водителей станут цифровыми

Напомним, что продолжительная эпопея с медицинскими справками для допуска водителя к управлению автомобилем очень похожа на то, что происходило с процедурой технического осмотра. Государство то замахивалось на глобальную цифровую платформу, то внезапно отказывалось от собственной же идеи. Проблема заключалась в том, что теневой бизнес в этой сфере оказался практически непобедим, в результате чего от первоначальных идей пришлось отказаться, остановившись на полумерах.

С медицинскими справками ситуация практически такая же. Во что в итоге выльется эта инициатива и как она скажется на общей безопасности на дорогах, сказать трудно. Но есть уверенность в том, что она точно не станет дешевле и платить за ее реализацию придется тоже нам. Сейчас услуга получения документа обходится водителю приблизительно в 3300 рублей.