Правительство неожиданно поменяло правила медосвидетельствования водителей на алкоголь

21 октября глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление № 1882 — «О порядке освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения». Аналогичная «методичка» действует в нашей стране с 2016 года. «Срок годности» свежеподписанного документа установлен с марта 2023-го по март 2029 года. Изменений в новом «Порядке освидетельствования» для рядового водителя нет практически никаких.

Во-первых, теперь предусмотрена возможность «продувки» автомобилиста в отсутствии двух понятых при условии ведения видеофиксации происходящего. По факту, в большинстве случаев так оно повсеместно происходит и сейчас — в соответствии с требованиями КоАП. Просто отныне этот порядок внесли еще и в постановление правительства.

Во-вторых, в нем прописали, что проверка на алкоголь должна проводиться в случае, когда водитель устроил ДТП с пострадавшими. Опять-таки, это стало повседневной практикой еще бог знает сколько лет назад. Ну а теперь упоминание о ней формально добавили еще и в «Порядок освидетельствования».

На самом же деле основная новелла подписанного Мишустиным документа — в распространении порядка «два понятых либо видеофиксация» при освидетельствовании на состояние опьянения еще и на водителей МЧС, Вооруженных сил и Росгвардии. То есть, повторимся, повседневной автомобильной жизни миллионов простых россиян она не касается никак.