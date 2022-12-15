Столичная ГИБДД отчиталась о количестве водителей, пойманных на даче взяток

По данным Управления Госавтоинспекции Москвы, с начала текущего года за дачу взяток дорожные полицейские задержали 174 автомобилистов. И в отношении 147 из них уже даже возбуждены уголовные дела по соответствующей статье 291 УК РФ «Дача взятки». По остальным фактам нарушения вопрос пока только решается.

Да, немало. Но это наверняка лишь верхушка айсберга — та самая, которая необходима для бравых рапортов. Интересно, сколько случаев взяточничества осталось за пределами сего отчета.

Понятно, что любой водитель может нарушить ПДД, не согласиться с предусмотреным КоАПом наказанием и попытаться «договориться на месте». Но ведь истории известно и множество случаев, когда сотрудники ГИБДД специально устраивали засады, противоречащие даже внутренним ведомственным установкам. Именно с той целью, чтобы пополнить свои карманы. Но почему никто не ведет статистику таких провокационных ситуаций?

В общем, как бы то ни было, портал «АвтоВзгляд» настоятельно рекомендует соблюдать ПДД и ни в коем случае не «договариваться» с инспекторами в обход закона. Ведь успех борьбы со взяточничеством зависит и от нас.