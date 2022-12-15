Как суды наказывают водителей, скрывающих от ГИБДД изменившееся место жительства

Если водитель не сообщил ГИБДД о своем новом месте жительства (например, после переезда), то ему может грозить целый «букет» вполне законных неприятностей. Скажем, по статье 19.22 КоАП за «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». Штраф по ней невелик, всего 1000—2000 рублей, но тем не менее. А вот если неуведомивший ГАИ об изменениях в документах автовладелец нарушает ПДД и получает штраф, то он может нарваться на куда более существенные проблемы.
Кассационный суд разобрал несколько подобных дел, которые сводились к следующей ситуации. Автовладелец получает «автоматический» штраф с камеры. В одном случае речь шла о нарушении правил парковки, а в другом — о выезде на автобусную «выделенку». Как и положено в подобных случаях, нарушителям направили «письма счастья». Но — по адресам проживания граждан, имевшихся в распоряжении ГИБДД.
Естественно, автовладельцы их не получили, поскольку переехали в другие места. И, следовательно, не узнали о штрафах — по крайней мере, они так утверждали в своих исках. Но дело в том, что по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», за неуплату административного взыскания полагается дополнительная санкция: еще один штраф в двойном размере от суммы неоплаченного или арест на срок до 15 суток.
В случаях, рассмотренных кассационным судом, с неплательщиков «содрали» удвоенный штраф. Те сочли такой подход несправедливым, поскольку не имели возможности получить по почте постановления за нарушения ПДД, и подали иск — попытались обжаловать свои «штрафы за неуплату штрафов». Так их дела оказались во Втором кассационном суде общей юрисдикции, но, увы, Фемида встала на сторону государства.
«Обязанность изменить регистрационные данные в ГИБДД возложена на собственника транспортного средства, который при смене адреса места проживания должен внести изменения в регистрационные данные транспортного средства. Уклонившись от данного действия, лицо распорядилось своими правами по своему усмотрению. Бремя правовых последствий данного решения лежит на заявителе», — постановила судебная инстанция, утвердив таким образом наказание рублем для водителей, поплатившихся за невыполнение своих обязанностей по оповещению Госавтоинспекции.
Напомним, что сейчас автовладельцу совершенно не обязательно получать уведомление о штрафе по почте: в суде ссылки на это обстоятельство не сработают, если он посещал свой личный кабинет на сайте «Госуслуг». Туда ведь тоже приходят сообщения об оформленных на водителя постановлениях. Теперь считается, что раз зашел на единый портал, значит, оповещение видел. И никого не волнует, так ли это на самом деле.