Как суды наказывают водителей, скрывающих от ГИБДД изменившееся место жительства

Если водитель не сообщил ГИБДД о своем новом месте жительства (например, после переезда), то ему может грозить целый «букет» вполне законных неприятностей. Скажем, по статье 19.22 КоАП за «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». Штраф по ней невелик, всего 1000—2000 рублей, но тем не менее. А вот если неуведомивший ГАИ об изменениях в документах автовладелец нарушает ПДД и получает штраф, то он может нарваться на куда более существенные проблемы.

Кассационный суд разобрал несколько подобных дел, которые сводились к следующей ситуации. Автовладелец получает «автоматический» штраф с камеры. В одном случае речь шла о нарушении правил парковки, а в другом — о выезде на автобусную «выделенку». Как и положено в подобных случаях, нарушителям направили «письма счастья». Но — по адресам проживания граждан, имевшихся в распоряжении ГИБДД.

Естественно, автовладельцы их не получили, поскольку переехали в другие места. И, следовательно, не узнали о штрафах — по крайней мере, они так утверждали в своих исках. Но дело в том, что по статье 20.25 КоАП «Уклонение от исполнения административного наказания», за неуплату административного взыскания полагается дополнительная санкция: еще один штраф в двойном размере от суммы неоплаченного или арест на срок до 15 суток.