Московские камеры уже научились штрафовать за выброшенный из машины мусор

– Внесение изменений в столичное законодательство не потребуется. Технически Москва готова к реализации новаций. Отмечу, что наша система видеонаблюдения может быть использована для фиксации нарушений и вся необходимая инфраструктура для этого есть, — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Напомним, что 11 января вступает в силу норма, позволяющая наказывать автовладельцев в автоматическом режиме за сброс мусора с транспортных средств. Ранее в КоАП РФ были внесены поправки, резко увеличивающие размер санкций за такого рода нарушения. Для физлиц за это полагается 10 000—15 000 рублей штрафа. За повторный проступок такого рода наказание удваивается. Ну а если гражданин вываливает отходы с грузового транспорта, да еще не в первый раз, ему придется расстаться уже с 200 000 рублей. Инициаторами этих новелл стали Мосгордума и Мособлдума, сообщает РИА Новости.