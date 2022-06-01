Свалка-апокалипсис: российские мегаполисы превратятся в помойки из-за нехватки мусоровозов

На самом деле, вышеупомянутые «аналоги европейских автомобилей», разумеется, есть. Вместо среднетоннажников марки MAN можно закупать газовские «Газоны» и «Валдаи», либо новый камазовский «Компас», о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно. Также модели среднего тоннажа предлагает белорусский МАЗ, не говоря про целую когорту китайских марок.
С большегрузами ситуация также вполне разрешимая. КамАЗ продолжает штамповать проверенные временем грузовики классической серии К3, а поклонникам более современных разработок помогут вышеупомянутые белорусы и китайцы.
Выходит, что слова главы «Российского экологического оператора», мягко говоря, не соотвестствуют действительности. Может, г-н Буцаев хотел сказать, что отечественные производители не способны выпускать современные надстройки?
Тоже мимо! Да, европейским производителям надстроек (вроде Zoeller и Geesinknorba), похоже, придется покинуть рынок. Но из чисто российских компаний, способных соорудить мусоровоз, на вскидку можно перечислить Арзамасский завод коммунального машиностроения, Ряжский авторемонтный завод, а также фирмы «Автобау», «Москоммаш» и «Экомтех».
Конечно, в прежние времена кузовщики активно использовали импортные компоненты. Например, загрузочные бункеры чаще всего делали из шведской стали, но недавно поставки без преувеличения знаменитой марки Hardox, которую выпускает компания SSAB, были прекращены. Гидронасосы применялись итальянские или немецкие.
Вот только на недавней выставке СТТ турецкие и китайские производители показали как готовые гидравлические системы, так и отдельные компоненты вроде цилиндров и насосов. А шведскому металлу нашлась местная альтернатива — сталь 09Г2С. Белорусский «Могилевтрансмаш» вообще делает гидравлику сам!
Поэтому, если мусорным операторам действительно придется вывести из эксплуатации почти 4 000 иностранных мусоровозов, то для них есть отечественная замена! А значит, Московская, Смоленская, Калужская и Белгородская области, где для вывоза отходов активно использовались иномарки, не зарастут горами мусора.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM