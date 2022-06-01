Свалка-апокалипсис: российские мегаполисы превратятся в помойки из-за нехватки мусоровозов

На самом деле, вышеупомянутые «аналоги европейских автомобилей», разумеется, есть. Вместо среднетоннажников марки MAN можно закупать газовские «Газоны» и «Валдаи», либо новый камазовский «Компас», о котором портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно. Также модели среднего тоннажа предлагает белорусский МАЗ, не говоря про целую когорту китайских марок.

С большегрузами ситуация также вполне разрешимая. КамАЗ продолжает штамповать проверенные временем грузовики классической серии К3, а поклонникам более современных разработок помогут вышеупомянутые белорусы и китайцы.

Выходит, что слова главы «Российского экологического оператора», мягко говоря, не соотвестствуют действительности. Может, г-н Буцаев хотел сказать, что отечественные производители не способны выпускать современные надстройки?