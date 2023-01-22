Эксперты оценили риски ДТП с машинами, перевозящими по Москве средства ПВО

На факты размещения различных комплексов ПВО, часть из которых предположительно расположится на крышах зданий, а часть — в лесных массивах в пределах МКАД, обратил внимание ряд СМИ и телеграм-каналов. По внешним признакам некоторые специалисты предположили, что на домах размещаются относительно компактные комплексы «Панцирь», а ближе к границе города — С−400. Все они смогут обеспечить защиту мегаполиса как от беспилотников противника, так и от ударов более тяжелыми видами вооружения, которых пока, правда, по официальным данным, укронацисты не имеют в наличии. Вся эта техника, естественно, передвигается по городу на спецтранспорте. А значит, теоретически, может попасть в ДТП с участием других т/с. Какова ответственность сторон в данном случае и что делать, если вы угодили в такую аварию?

– Для перевозки системы «Панцирь-С» используются шасси грузовиков КамАЗ, МАЗ, MAN, а для перевозки «С−400» — МАЗ и БелАЗ, относящихся к категории военной техники, не подпадающей под Закон РФ «Об ОСАГО», — пояснил порталу «АвтоВзгляд» полковник ФСБ в отставке, руководитель Ассоциации «Объединение региональных автотранспортных предприятий и перевозчиков 'Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. — Полисы ОСАГО на такую технику не оформляются. Иначе говоря, при ДТП с ее участием процесс возмещения убытков, связанных с повреждением гражданских авто, усложняется. И автоладельцам придется взыскивать убытки только в судебном порядке с Министерства обороны РФ. Но следует отметить, что вероятность такого ДТП весьма маловероятна, ведь подобные транспортные средства двигаются с сопровождением, по определенным и заранее разработанным маршрутам, с минимальным пересечением с обычным городским траффиком.

Также эксперт заверил, что вопреки опасениям в соцсетях, поводов для паники от нахождения комплексов ПВО в столице у москвичей нет. Обломки ракет «Панцирь-С» после того, как перехватят цели над Москвой, не смогут нанести критических разрушений объектам города и горожанам, а ракеты С−400 нацелены на перехваты в значительном отдалении от Первопрестольной.

Нам же остается довериться заключениям экспертов и надеяться, что до перехватов целей над столицей дело все же не дойдет. Ну и, конечно, уповать на то, что спецтехнику по Москве будут перевозить согласно всем нормам безопасности и это не повлияет на БДД и, кроме того, будут предупреждены все возможные риски возникновения аварийных ситуаций с авто гражданских лиц.