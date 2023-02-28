Обещать — не значит жениться: в Подмосковье повесят 600 новых камер ГИБДД

Выступая на онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд» в ноябре прошлого года, операционный директор «МВС Груп» Михаил Родионов заявил, что в обозримом будущем камер ГИБДД в Московской области больше не станет. Он пояснил, что комплексы появятся в новых местах — там, где будут зафиксированы новые очаги аварийности — исключительно за счет переноса оборудования с одних точек на другие.

И что же мы видим теперь, спустя три месяца? Минтранс Подмосковья заявляет о расширении сети камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Якобы — в целях повышения уровня безопасности дорожного движения, снижения смертности и травматизма на дорогах. Но с этим, как однажды справедливо заметил глава ГИБДД Михаил Черников, прекрасно справляются и знаки, предупреждающие водителей о приближении к комплексу. Чего же ими-то не обошлись?

Ответ очевиден: знаки, в отличие от камер, не «стригут деньги». А в Подмосковье автомобилистов обдирают еще как! По итогам 2022 года Московская область заняла второе место (после столицы) в рейтинге регионов по количеству выписанных постановлений. За 12 месяцев там оформили 31,3 млн. штрафов (на 3,9% больше, чем в 2021-м) на 19 млрд. рублей (+5,5%). Причем примерно в 90% случаев основанием для наказания водителей стали именно данные с комплексов.