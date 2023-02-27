Как машины нарушителей ПДД будут отбирать в пользу Минобороны

Депутата Власова, как сообщила RT, озарила подходящая мысль: а что если принять закон, позволяющий изымать у заядлых нарушителей ПДД их автомобили? И не просто конфисковывать ТС, а передавать их далее на безвозмездной основе Минобороны. Гениально! Так и видится отобранная у злостного ездока по «встречке», накопившего еще и кучу неоплаченных штрафов за парковку, 15-летняя LADA Priora или еще более древняя праворульная «японка», торжественно врученная какому-нибудь невезучему батальону МО.

О юридическом механизме подобной манипуляции мы пока даже не пытаемся думать. Просто представьте, как органично будут смотреться ржавые борта конфиската где-то на передовой. Маскировка опять же! Хотя, если начинить взрывчаткой и запустить легковушку в качестве наземного «беспилотника» в сторону опорного пункта супостата — почему бы и нет. Главное, чтобы тот от смеха раньше времени не помер…

Судя по всему, депутат, как и мы, не особо верит в реализацию этой своей идеи. Ведь иначе он бы, как минимум, оформил ее в виде законопроекта. А не ограничился изложением своих мыслей в ни к чему не обязывающем письме на имя начальника Госавтоинспекции МВД РФ генерала Михаила Черникова.