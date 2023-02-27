Как машины нарушителей ПДД будут отбирать в пользу Минобороны

У нас уже год как все очень серьезно в экономике, политике, социальной жизни. Как-то уже «не вштыривает» народные массы совсем уж откровенный популизм политиков. Это до февраля прошлого года можно было облечь практически любую пришедшую в голову идею в депутатский запрос или законопроект, озвучить его в СМИ, а потом ловить «хайп», повышая узнаваемость своей личности среди потенциальных избирателей. События прошедшего и начала текущего года ясно показывают: подобная «политтехнология» явно неуместна в сложившихся реалиях.
Но, похоже, что кое-кто из депутатов уже больше не может сдерживать ретивое. А потому преступает к тестированию старых методов продвижения себя любимого в новых условиях. Возьмем, к примеру, члена Госдумы от ЛДПР Василия Власова. О существовании этого политика до сих пор наверняка и не подозревали десятки миллионов россиян. Но парламентарий сумел вырваться из тени! Для этого потребовалась сущая малость: написать письмо с парой выстраданных мыслей на тему безопасности дорожного движения в адрес руководителя Госавтоинспекции РФ и поделиться его содержанием с корреспондентом федерального СМИ.
Депутата Власова, как сообщила RT, озарила подходящая мысль: а что если принять закон, позволяющий изымать у заядлых нарушителей ПДД их автомобили? И не просто конфисковывать ТС, а передавать их далее на безвозмездной основе Минобороны. Гениально! Так и видится отобранная у злостного ездока по «встречке», накопившего еще и кучу неоплаченных штрафов за парковку, 15-летняя LADA Priora или еще более древняя праворульная «японка», торжественно врученная какому-нибудь невезучему батальону МО.
О юридическом механизме подобной манипуляции мы пока даже не пытаемся думать. Просто представьте, как органично будут смотреться ржавые борта конфиската где-то на передовой. Маскировка опять же! Хотя, если начинить взрывчаткой и запустить легковушку в качестве наземного «беспилотника» в сторону опорного пункта супостата — почему бы и нет. Главное, чтобы тот от смеха раньше времени не помер…
Судя по всему, депутат, как и мы, не особо верит в реализацию этой своей идеи. Ведь иначе он бы, как минимум, оформил ее в виде законопроекта. А не ограничился изложением своих мыслей в ни к чему не обязывающем письме на имя начальника Госавтоинспекции МВД РФ генерала Михаила Черникова.