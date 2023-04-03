В России официально разрешили ставить на машины алкозамки

1 апреля в России вступил в силу совсем не смешной документ ГОСТ Р 70637–2023 «Система контроля состояния водителя (алкозамок)». Это национальный стандарт, определяющий требования к автомобильным алкозамкам — устройствам, которые не позволяют завести мотор машины до тех пор, пока водитель не «дунет в трубочку» и не подтвердит свою трезвость. Продвинутые модели алкозамков оснащены еще и видеокамерой, с помощью которой «мозги» устройства подтверждают личность сидящего за рулем человека и проходящего тест. Это делается для того, чтобы вместо пьяненького шофера не «дунул» какой-нибудь трезвый прохожий.

Оснастить машину подобного уровня системой обойдется в несколько сотен тысяч рублей. Простейшие же алкозамки, без системы распознавания и иных «наворотов», стоят от 35 000—40 000 рублей. Что касается нового ГОСТ на алкозамки, то он содержит перечень технических характеристик, которыми должен обладать правильный российский алкозамок. В частности, для «продувки» он обязан использовать не менее 1,2 литров выдыхаемого человеком воздуха и выдавать результат не более чем через 15 секунд.

Устройство должно быть способно засекать подмену тестируемого водителя, а также передавать данные о результатах проверки в ГИБДД или иную заинтересованную организацию. Кроме того, в алкозамке может присутствовать опция проверки водителя не только перед запуском двигателя, но и где-то на маршруте движения. Российский алкозамок, отвечающий ГОСТ, обязан уметь переходить в «ремонтный» режим, когда автомобильный мотор можно запустить и без проверки водителя.

ГОСТ предполагает установку алкозамков на практически любые типы автомобилей. Заметим также, что вступление в силу ГОСТ Р 70637–2023 не дает правовых оснований для введения обязательной установки алкозамков на ТС.