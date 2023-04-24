ГИБДД изменила вопросы в экзаменационных билетах для получения «прав»

В типовых образцах билетов, использующихся при проведении теоретического экзамена для желающих обзавестись «правами», появились новые вопросы. Таким образом со значительной задержкой МВД отреагировало на вступление в силу с 1 марта 2023 года новой редакции ПДД. Большинству автомобилистов о них известно по сообщениям в СМИ: это пункты, касающиеся СИМ, регулирования стоянки-остановки и еще кое-что «по мелочи».

— Изменения в экзаменационных билетах затрагивают… вопросы, касающиеся использования СИМ, сроков действия знаков 3.29 и 3.30 (стоянка по четным-нечетным числам ), применения новой световой секции светофора в виде силуэта пешехода и стрелки бело-лунного цвета, а также зоны действия знака 3.27 (остановка запрещена) в случае его применения совместно с желтой линией разметки обочины (разметка 1.4), — сообщили ТАСС в МВД.