В каких случаях инспекторы ДПС могут прийти по месту жительства водителя

По закону «О полиции», представители правоохранительных органов не имеют права вторгаться в жилые помещения граждан без их разрешения, нарушая неприкосновенность частного жилища. Однако на практике любой из стражей порядка может ворваться в квартиру или дом, имея на то соответствующие основания. Например, если домочадца подозревают в совершении какого-либо преступления. Причем люди в форме даже имеют возможность взломать входную дверь с целью задержания подозреваемого, а также для пресечения противоправных действий, спасения жизни людей и их имущества.
Сотрудники ГИБДД являются представителями структуры МВД, а значит, законодательство не запрещает им наносить визит к гражданам прямо домой. Особенно, если речь идет об экстремальных ситуациях, когда стражи порядка в ходе специальных мероприятий по горячим следам находят того или иного злодея в своем жилище. К примеру, если злостный нарушитель ПДД скрылся от сотрудников полиции, оказал им сопротивление или проявил физическую силу в отношении представителей власти.
Также оказать содействие в поимке злоумышленника могут гаишники, оказавшиеся поблизости с местом совершения преступления. Еще раз подчеркнем, что придорожный полицейский — тоже полицейский. И задержать лиходея ему никто не запрещает.
Кроме того, посетить водителя на дому могут сотрудники других подразделений ГИБДД. В частности, из отдела розыска автотранспорта. Особенно, если лицо, представляющее интерес для правоохранительных органов, не является по вызову представителей ведомства.
Кстати сказать, не исключено, что гаишники в скором времени будут помогать своим коллегам в розыскных мероприятиях с целью задержания граждан, уклоняющихся от мобилизации. Вместе с тем, в отношении лиц, не явившихся по повестке в военный комиссариат, будут применены ограничения на право управления транспортными средствами.
В любом случае, прежде, чем впустить незваного гостя на порог, потребуйте от полицейских продемонстрировать их служебные удостоверения, а также уточните причины и цель столь неожиданного визита.
А знаете ли вы, на какие вопросы инспектора ДПС автовладельцу лучше не отвечать? Между тем, ваши слова могут быть легко использованы против вас. Как недопустить беспредела со стороны правоохранителей, можно узнать здесь.