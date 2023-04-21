В каких случаях инспекторы ДПС могут прийти по месту жительства водителя

По закону «О полиции», представители правоохранительных органов не имеют права вторгаться в жилые помещения граждан без их разрешения, нарушая неприкосновенность частного жилища. Однако на практике любой из стражей порядка может ворваться в квартиру или дом, имея на то соответствующие основания. Например, если домочадца подозревают в совершении какого-либо преступления. Причем люди в форме даже имеют возможность взломать входную дверь с целью задержания подозреваемого, а также для пресечения противоправных действий, спасения жизни людей и их имущества.

Сотрудники ГИБДД являются представителями структуры МВД, а значит, законодательство не запрещает им наносить визит к гражданам прямо домой. Особенно, если речь идет об экстремальных ситуациях, когда стражи порядка в ходе специальных мероприятий по горячим следам находят того или иного злодея в своем жилище. К примеру, если злостный нарушитель ПДД скрылся от сотрудников полиции, оказал им сопротивление или проявил физическую силу в отношении представителей власти.

Также оказать содействие в поимке злоумышленника могут гаишники, оказавшиеся поблизости с местом совершения преступления. Еще раз подчеркнем, что придорожный полицейский — тоже полицейский. И задержать лиходея ему никто не запрещает.