Штрафы «за выделенку» могут частично отменить

Депутаты Госдумы от не будем говорить какой партии предложили внести поправки в ст. 12.17 КоАП, наказывающую за «непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству». В ней они хотят «исключить административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств с 22:00 до 6:00». Напомним, что в Москве и Санкт-Петербурге штраф за выезд на «выделенку» составляет 3000 рублей. Авторы новеллы утверждают, что, например, в случае ночных ремонтных работ для объезда препятствий на дороге водители порой вынуждены выезжать на полосы общественного транспорта. Мол, не надо их за это наказывать.

Подобное обоснование выглядит как минимум безграмотно. Поскольку во время ремонтных работ машины объезжают места их проведения и по «выделенкам», и по «встречке» и вообще так, как оно лучше — в зависимости от конкретной ситуации. И никто водителей за такое поведение не штрафует, поскольку оно не является нарушением ПДД. Причем происходит подобное в любое время суток — как ночью, так и днем.

Сообщается, что «гениальный» законопроект направлен на отзыв в правительство. Полагаем, что его авторы уже сейчас точно знает каким именно он будет. Поскольку крайне маловероятным кажется предположение, что кто-то из них ранее не оказывался в положении шофера, объезжающего по встречной полосе место проведения ремонта. Следовательно, появление законопроекта о «бесплатных выделенках» ночью невозможно объяснить ничем, кроме как желанием создать лишний новостной повод с целью понравиться избирателям-автовладельцам.