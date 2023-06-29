Почему штраф ГИБДД может прийти через пару недель после нарушения

Бывает, водитель уж давно забыл, что где-то что-то сделал не так на участке дороги, контролируемом полицейской камерой. И решил, что его грешок прошел незамеченным ее объективом. Но тут ба-бах: получите постановление номер такое-то, вынесено инспектором таким-то, сумма штрафа к уплате такая-то… Не просто неприятно, а где-то даже возмутительно! Ведь по закону у нарушителя есть лишь 10 дней на обжалование несправедливого наказания, а тут выходит, что постановление о нем пришло когда этот срок истек и остается лишь «оплатить счет». Или идти уже в суд со своим несогласием по поводу понесенного наказания. Там, в случае чего, можно восстановить срок обжалования и попытаться отбиться от штрафа.
Но прежде чем пороть горячку следует вспомнить кое о чем административно-процессуальном. Допустим, вы попали в объектив камеры ГИБДД, с превышением скорости. Думаете вам в ту же секунду оформят штраф? Совершенно не обязательно! В течении нескольких секунд в «мозгах» полицейской камеры лишь сформируется файл с данными о нарушении. В будет зафиксирована скорость машины, ее фото, время нарушения и координаты места фиксации. Далее этот электронный документ отправится для сохранения на каком-нибудь сервере местного центра обработки данных об административных правонарушениях.
Откуда его через какое-то время извлекут и в визуализированном виде отправят на монитор служебного компьютера какого-нибудь инспектора ГИБДД, уполномоченного «штамповать» как на конвейере постановления о штрафах. Все просто. Но тонкость тут в том, что между появлением нашего файла в системе и моментом, кода этот материал рассмотрит человек-гаишник может пройти немало времени. Статья 29.6. КоАП отводит уполномоченному лицу (инспектору ГИБДД в нашем случае) на рассмотрение дела об административном правонарушении ни много ни мало, а 15 дней!
То есть если вы видите, что ваше постановление составлено через две недели после того как произошло нарушение ПДД, возмущаться не стоит — все по закону. Тем более, что на обжалование этого документа вам дается 10 дней с момента создания «письма счастья», а не самого события нарушения. Другое дело, что из-за возможных глюков системы, вы можете увидеть постановление лишь через несколько дней после того как его оформил сотрудник центра автоматической фиксации. Возмущаться имеет смысл лишь по этому поводу, поскольку таким образом, из-за сбоев государственных компьютерных систем, незаконно сокращается фактический срок обжалования постановления.