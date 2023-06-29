Почему штраф ГИБДД может прийти через пару недель после нарушения

Бывает, водитель уж давно забыл, что где-то что-то сделал не так на участке дороги, контролируемом полицейской камерой. И решил, что его грешок прошел незамеченным ее объективом. Но тут ба-бах: получите постановление номер такое-то, вынесено инспектором таким-то, сумма штрафа к уплате такая-то… Не просто неприятно, а где-то даже возмутительно! Ведь по закону у нарушителя есть лишь 10 дней на обжалование несправедливого наказания, а тут выходит, что постановление о нем пришло когда этот срок истек и остается лишь «оплатить счет». Или идти уже в суд со своим несогласием по поводу понесенного наказания. Там, в случае чего, можно восстановить срок обжалования и попытаться отбиться от штрафа.

Но прежде чем пороть горячку следует вспомнить кое о чем административно-процессуальном. Допустим, вы попали в объектив камеры ГИБДД, с превышением скорости. Думаете вам в ту же секунду оформят штраф? Совершенно не обязательно! В течении нескольких секунд в «мозгах» полицейской камеры лишь сформируется файл с данными о нарушении. В будет зафиксирована скорость машины, ее фото, время нарушения и координаты места фиксации. Далее этот электронный документ отправится для сохранения на каком-нибудь сервере местного центра обработки данных об административных правонарушениях.