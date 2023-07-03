Количество ДТП в России увеличилось на 5,2%

Основными причинами роста аварийности генерал-лейтенант Черников в интервью «Российской газете» назвал изменение транспортных потоков и увеличение автомобильного трафика по тем маршрутам, что ранее являлись второстепенными, а теперь стали ключевыми.

Если до февраля 2022 года основной грузовой трафик шел в западном направлении, то уже к середине прошлого года он перераспределился на азиатские и южные. Огромное количество магистральных грузовиков переориентировалось на Дальний Восток, юго-восток и в порты Черного моря. А так как многие из местных трасс оказались не настолько приспособлены к массовым крупнотоннажным перевозкам, как давно освоенные западные дороги в европейской части России, то это вызвало рост аварийности.

Одновременно выросли объемы внутреннего автомобильного туризма. Всем приходится ездить по перегруженным дорогам, что может способствовать дальнейшему росту аварийности в летний период 2023 года. Водители торопятся и часто пускаются в опасные обгоны. Почти каждый третий смертельный случай в 2023 связан с лобовыми столкновениями на встречной полосе. А каждый четвертый — с нарушением скоростного режима.