Количество ДТП в России увеличилось на 5,2%

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По итогам первых пяти месяцев 2023 года на дорогах России зафиксирован рост аварийности. Как рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников, количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 5,2% и превысило 44 000 случаев. С января по май в авариях погибло 4639 человек, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Владимир Гаврилов

Основными причинами роста аварийности генерал-лейтенант Черников в интервью «Российской газете» назвал изменение транспортных потоков и увеличение автомобильного трафика по тем маршрутам, что ранее являлись второстепенными, а теперь стали ключевыми.

Если до февраля 2022 года основной грузовой трафик шел в западном направлении, то уже к середине прошлого года он перераспределился на азиатские и южные. Огромное количество магистральных грузовиков переориентировалось на Дальний Восток, юго-восток и в порты Черного моря. А так как многие из местных трасс оказались не настолько приспособлены к массовым крупнотоннажным перевозкам, как давно освоенные западные дороги в европейской части России, то это вызвало рост аварийности.

Одновременно выросли объемы внутреннего автомобильного туризма. Всем приходится ездить по перегруженным дорогам, что может способствовать дальнейшему росту аварийности в летний период 2023 года. Водители торопятся и часто пускаются в опасные обгоны. Почти каждый третий смертельный случай в 2023 связан с лобовыми столкновениями на встречной полосе. А каждый четвертый — с нарушением скоростного режима.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ГИБДД
3 июля 2023
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