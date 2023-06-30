Можно ли не разрешать инспектору ГИБДД копаться в багажнике

Встречи с сотрудниками ГИБДД на большой дороге не всегда приятные. При осмотре багажника они бывают настолько «внимательны», что находят какие-то противозаконные предметы, таблетки, порошки или пакеты сушеной травы, которые автомобилисты туда даже не думали класть. Конечно, после торга автотуристов отпускают, но денег у них остается ровно на обратный путь, и о южном отдыхе приходится забыть. Можно ли как-то избежать подобного внимания?
Масштабы явления велики, отчего сообщения о подобных историях то и дело попадают в сводки МВД. Полиция время от времени информирует о задержании тех или иных «оборотней», наживших капитал на чужих багажниках. И чем грамотнее водители будут себя защищать, тем выше вероятность побороть дорожную мзду.
Перед общением с сотрудниками ГИБДД очень важно запомнить их имена и звания. В соответствие с законом «О полиции», инспекторы обязаны представляться. В случае подачи жалобы, личная информация о них пригодится.
Если сотрудник ГАИ собирается заглянуть внутрь салона и проверить вещи, необходимо выяснить причину. Действия нарядов ГИБДД определены внутренней полицейской инструкцией. Так, без соответствующей команды руководства они не имеют право проводить осмотр или досмотр транспортных средств.
Смотреть и не касаться
Осмотр, досмотр или обыск — разные процедуры, подчиняющиеся особым регламентам. Осмотр машины совсем не означает, что инспектор имеет право выгнать всех пассажиров на обочину и заставить вывернуть карманы. Он предполагает лишь визуальное изучение транспортного средства и людей в нем, то есть на безопасном расстоянии. Инспектор смотрит на техническое состояние транспортного средства и на здоровье шофера. При желании он может попросить «дыхнуть» или открыть багажник. Однако осмотр машины не является принудительной мерой и водитель вправе отказаться от таких предложений. В особенности, если инспектор сам вызывает подозрения.
Если же гаец настаивает, то ни в коем случае нельзя разрешать ему прикасаться к машине. Лучше всего включить видеокамеру на смартфоне, озвучить свой протест и записать все ответные реплики и действия. В соответсвии с законом «О полиции», видеозапись осмотра машины является не только законной, но и необходимой. Если инспектор сопротивляется и просит выключить камеру, то ему можно напомнить, что упомянутый выше правовой акт провозглашает деятельность полиции открытой для общества. Кроме того, снимать полицейских обязывает ст. 27.9 КоАП РФ.
При осмотре служивый вправе только попросить хозяина открыть багажник или пододвинуть чемоданы. Если вопреки протестам инспектор заглянул в сумку, то это веский повод писать жалобу. Для информации можно посмотреть ролики в соцсетях с незаконными осмотрами, когда человек в форме спешит залезть в багажник или бардачок и делает вид, что вытащил оттуда таблетку или подозрительный сверток, который сам прятал в рукаве или в нагрудном кармане. И только смартфон с камерой помогли гражданам избежать проблем.
Досмотр — не обыск
Досмотр машины инициируется, если в результате осмотра были обнаружены какие-то нарушения, требующие задержания автомобиля и путешественников. Досмотр — принудительная мера, однако это не значит, что полицейские могут вскрывать чемоданы и заглядывать под коврики. При досмотре, в соответствие со ст. 27.9 КоАП РФ, инспекторы обязаны соблюдать процедуру: пригласить двух понятых или организовать видеозапись. Осторожно: идет съемка!
При досмотре инспектор уже вправе требовать от водителя открыть багажник или вещевой ящик в салоне. Однако и в этом случае он не имеет право прикасаться к любым предметам и самостоятельно перебирать личные вещи. То есть он не может забраться в клатч вашей жены и вытащить оттуда «что-то интересное». Для того, чтобы покопаться в сумках, необходимо постановление следователя уголовного розыска и веские основания полагать, что задержанные везут нечто противозаконное. Такие мероприятия называются обыском и производятся опергруппой МВД в соответствие со ст. 182 УПК РФ.
Если же инспекторы ГИБДД нарушили предписания внутренней службы и вместо осмотра устроили натуральный шмон на дороге, то терпеть это нельзя. Руководство ГИБДД призывает водителей сообщать о всех выявленных нарушениях и писать заявления в отделы собственной безопасности МВД и в прокуратуру, что поможет органам избавиться от нечистых на руку «оборотней».