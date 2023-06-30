Можно ли не разрешать инспектору ГИБДД копаться в багажнике

Встречи с сотрудниками ГИБДД на большой дороге не всегда приятные. При осмотре багажника они бывают настолько «внимательны», что находят какие-то противозаконные предметы, таблетки, порошки или пакеты сушеной травы, которые автомобилисты туда даже не думали класть. Конечно, после торга автотуристов отпускают, но денег у них остается ровно на обратный путь, и о южном отдыхе приходится забыть. Можно ли как-то избежать подобного внимания?

Масштабы явления велики, отчего сообщения о подобных историях то и дело попадают в сводки МВД. Полиция время от времени информирует о задержании тех или иных «оборотней», наживших капитал на чужих багажниках. И чем грамотнее водители будут себя защищать, тем выше вероятность побороть дорожную мзду.

Перед общением с сотрудниками ГИБДД очень важно запомнить их имена и звания. В соответствие с законом «О полиции», инспекторы обязаны представляться. В случае подачи жалобы, личная информация о них пригодится.

Если сотрудник ГАИ собирается заглянуть внутрь салона и проверить вещи, необходимо выяснить причину. Действия нарядов ГИБДД определены внутренней полицейской инструкцией. Так, без соответствующей команды руководства они не имеют право проводить осмотр или досмотр транспортных средств.