Госдума одобрила новый штраф для водителей на 30 000 рублей

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, подготовленный осенью прошлого года Московской городской Думой. Он касается штрафов за нарушение тишины владельцами ТС. Федеральные депутаты поддержали идею столичных коллег разрешить местным властям «резвиться» на этом правовом поле без оглядки на общегосударственное законодательство. Последнее предусматривает за превышение норм шумности штраф в размере 500 рублей. Разумеется, московским депутатам этого показалось мало.

Напомним, что жалоба оставшегося неизвестным широкой общественности жителя столицы на шумных автомобилистов стала чуть ли не главной «фишкой» мэра Сергея Собянина в выборном сезоне 2021 года. Он тогда даже специальный закон о 5000 рублей штрафа за слишком громкую музыку или выхлоп машины придумал в московский КоАП. А столичный Дептранс верноподданнически-молниеносно изготовил «шумомеры автоматической фиксации». Через некоторое время Мосгордума соорудила и внесла в Госдуму проект соответствующих поправок в федеральное законодательство. И вот теперь дело дошло до их принятия.

Одобренный депутатами документ закрепляет за местными властями возможность самостоятельно определять размер штрафа за повышенный уровень шума от машины в зависимости от ее типа и мощности двигателя. Для физлиц санкция может быть установлена в пределах 5000−30 000 рублей. Законопроектом также разрешается фиксация этого вида нарушений с помощью автоматических шумомеров.