Повторение пройденного: штрафы с камер-ловушек опять хотят отменить

Очередной пример подобного предвыборно-популистского поведения продемонстрировал депутат Антон Ткачев, входящий в одну из микроскопических партийных фракций Госдумы. Он постарался как можно громче оповестить СМИ и соцсети о своем предложении премьер-министру Михаилу Мишустину прописать в законодательстве страны обязанность госорганов устанавливать знаки-предупреждения перед каждым работающим передвижным комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД.
Заметим, что предупреждающие таблички в непосредственной близи от стационарных комплексов контроля ГИБДД в России стоят практически везде. По крайней мере, в инфополе нареканий по этому поводу практически не встречается. Хотя в Москве, например, с ее многими тысячами камер фото-видеофиксации, подобные предупреждения развесили только на въездах в город, подразумевая, что якобы все его дороги и улицы находятся в зоне действия автоматических комплексов.
Это, разумеется, не так, но зато какая экономия на изготовлении знаков! На протесты общественников и экспертов по поводу фактически превращения Первопрестольной в одну большую «штрафную фотоловушку» никто и не подумал обратить внимание… Но в данном случае речь идет об ином.
Напомним, что с 1 сентября 2023 года заработает запрет на использование камер ГИБДД без предупреждающих знаков. Но одно дело запрет, а его выполнение — совсем другая история. Ведь с точки зрения существующего законодательства, нарушение ПДД остается нарушением в любом случае — что при наличии предупреждения о камере ГИБДД, что при отсутствии такой таблички. Следовательно, даже если рубеж контроля работает с нарушением процедуры, данные, которые он генерирует, вполне пригодны для выписывания «автоматических» штрафов. Такая вот юридическая «фотоловушка».
Некоторое время назад члены Совета Федерации Андрей Турчак, Андрей Клишас и Ирина Рукавишникова внесли в Госдуму проект поправки в ст. 24.5 КоАП. Она должна была зафиксировать, что при нарушении требований к установке камеры автоматической фиксации нельзя возбудить производство по административному делу на основании добытых ею сведений. Но тот законопроект до сих пор так и лежит где-то в архивах Госдумы.
Что позволило сообразительному депутату взять его идею на вооружение и применить по собственному разумению. То есть он не стал реанимировать сам законопроект в Госдуме, а написал бессмысленное послание премьер-министру. Использовал здравую идею законодательной ликвидации камер-ловушек в качестве инфоповода для повышения личной цитируемости на просторах интернета. Остается надеяться, что эскапада депутата Ткачева сдвинет с мертвой точки процесс принятия поправки, разработанной сенаторами.