Повторение пройденного: штрафы с камер-ловушек опять хотят отменить

Очередной пример подобного предвыборно-популистского поведения продемонстрировал депутат Антон Ткачев, входящий в одну из микроскопических партийных фракций Госдумы. Он постарался как можно громче оповестить СМИ и соцсети о своем предложении премьер-министру Михаилу Мишустину прописать в законодательстве страны обязанность госорганов устанавливать знаки-предупреждения перед каждым работающим передвижным комплексом фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Заметим, что предупреждающие таблички в непосредственной близи от стационарных комплексов контроля ГИБДД в России стоят практически везде. По крайней мере, в инфополе нареканий по этому поводу практически не встречается. Хотя в Москве, например, с ее многими тысячами камер фото-видеофиксации, подобные предупреждения развесили только на въездах в город, подразумевая, что якобы все его дороги и улицы находятся в зоне действия автоматических комплексов.

Это, разумеется, не так, но зато какая экономия на изготовлении знаков! На протесты общественников и экспертов по поводу фактически превращения Первопрестольной в одну большую «штрафную фотоловушку» никто и не подумал обратить внимание… Но в данном случае речь идет об ином.