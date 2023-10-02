Водители научились возвращать «права», отобранные за употребление лекарств

Как сообщает «Коммерсантъ», до ноября 2022 года суды лишали водителей «прав» при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов, но Конституционный суд прекратил эту практику, поскольку в КоАП попросту нет нормы, позволяющей наказывать автомобилистов за лекарства. Правительство в июне 2023 года внесло уточняющие поправки в Административный кодекс, но они еще не рассматривались Госдумой.

В законодательстве появится отдельный список ненаркотических лекарств, ухудшающих реакцию — туда войдут анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные средства. После принятия закона и перечня практика наказания водителей за употребление лекарств снова вернется. Когда это произойдет, пока неизвестно, но автомобилисты уже воспользовались временным запретом, чтобы вернуть «права», которых они лишились за прием лекарств.

Во всех случаях водители успешно обжаловали вынесенное решение в Верховном суде, который отменял первоначальный вердикт и отправлял его на новое рассмотрение, ссылаясь на позицию Конституционного суда — до внесения поправок к КоАП лишать водителей «прав» за лекарства нельзя.