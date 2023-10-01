Подменяя понятия: почему власти страны и не думают спасать российский автопром

Казалось бы, нашим высокопоставленным мужам пора протереть глаза, избавиться от застилающей их радужной пелены снисходительного наплевательства и вступить в прямой контакт с тревожной реальностью. Осознать, наконец, что спасение утопающих — вовсе не дело рук самих утопающих, ибо не справятся они с подобной задачей в одно лицо. Этой проблемой должны озаботиться государственные мужи, и в первую очередь — законодатели, пока продолжающие пребывать в расслабленном покое, хотя от них требуются решительные действия.

Проблемы пересадки

Сенатор Российской Федерации и глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко совершенно справедливо отмечает в интервью «Российской газете»: «Сами по себе идеи по поддержке российского автопрома нельзя не приветствовать. Но это должны быть именно разумные, а не популистские шаги».

Замечательные, исключительно верные слова. Взвешенная и продуманная поддержка нашим автозаводам, производству комплектующих, разработчикам программного обеспечения нужна позарез.

Но г-н Тимченко, как выясняется из дальнейших его рассуждений, имеет в виду несколько другое. Мысли сенатора текут совершенно в другом русле. Оказывается, вышесказанное относится в первую очередь к указанию президента разработать до февраля 2024 года меры по пересаживанию госслужащих на автомобили отечественного производства: «Я неоднократно говорил, что сразу выбрасывать действующий автопарк на вторичный рынок за бесценок — идея сомнительная. Денег, которые мы бы выручили, не хватит даже на закупку нескольких новых машин. Если же постепенно заменять служебные автомобили, которые выработали свой ресурс, — это разумно, с этим согласен, так и нужно поступать».