Подменяя понятия: почему власти страны и не думают спасать российский автопром

Казалось бы, нашим высокопоставленным мужам пора протереть глаза, избавиться от застилающей их радужной пелены снисходительного наплевательства и вступить в прямой контакт с тревожной реальностью. Осознать, наконец, что спасение утопающих — вовсе не дело рук самих утопающих, ибо не справятся они с подобной задачей в одно лицо. Этой проблемой должны озаботиться государственные мужи, и в первую очередь — законодатели, пока продолжающие пребывать в расслабленном покое, хотя от них требуются решительные действия.
Проблемы пересадки
Сенатор Российской Федерации и глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко совершенно справедливо отмечает в интервью «Российской газете»: «Сами по себе идеи по поддержке российского автопрома нельзя не приветствовать. Но это должны быть именно разумные, а не популистские шаги».
Замечательные, исключительно верные слова. Взвешенная и продуманная поддержка нашим автозаводам, производству комплектующих, разработчикам программного обеспечения нужна позарез.
Но г-н Тимченко, как выясняется из дальнейших его рассуждений, имеет в виду несколько другое. Мысли сенатора текут совершенно в другом русле. Оказывается, вышесказанное относится в первую очередь к указанию президента разработать до февраля 2024 года меры по пересаживанию госслужащих на автомобили отечественного производства: «Я неоднократно говорил, что сразу выбрасывать действующий автопарк на вторичный рынок за бесценок — идея сомнительная. Денег, которые мы бы выручили, не хватит даже на закупку нескольких новых машин. Если же постепенно заменять служебные автомобили, которые выработали свой ресурс, — это разумно, с этим согласен, так и нужно поступать».
Вот оно что, Михалыч! Какой там 2024 год? Слуги народа не собираются слезать с иномаркок бизнес-класса еще очень долго — пока те ресурс, видите ли, не выработают. Это для страны параллельный импорт — мертвому припарки. А на депутатский век его хватит. Запчасти будут завозиться бесперебойно, продлевая тот самый пресловутый ресурс на долгие годы.
Государственники и компрадоры
Что касается кризиса отечественного автопрома в целом, то виновники его известны: «Когда-то мы поверили Западу и пошли по пути кооперации с их компаниями в сфере развития легкового автомобилестроения и оказались заложниками ситуации. Теперь вынуждены наверстывать упущенное».
Во всем виноват проклятый Запад, оказавшийся на поверку злостным обманщиком. Вячеславу Степановичу, вероятно, неизвестен тот факт, что Китай также пошел по пути кооперации, но почему-то не оказался в результате заложником ситуации. Больше того, наверстывать упущенное теперь приходится западным партнерам Поднебесной. А дело-то в малом — в разнице между государственническим и компрадорским подходами к развитию отрасли. Ну и вишенкой на торте можно считать заключительные слова интервью:
— Если мы вспомним нашу историю, то в Советском Союзе выпускали прекрасные автомобили, которые успешно конкурировали в некоторых нишах рынка с иномарками. Причем советская промышленность не стеснялась сотрудничать с теми же итальянцами, когда на основе FIAT создали «Жигули»…
Те, кому посчастливилось жить в те благословенные времена, помнят, сколь прекрасными были советские автомобили — «Запорожец», «Ока», «Волга». Если им, конечно, напрочь не отшибло память. Да и «Жигули», выпускавшиеся при СССР без кардинальных изменений в течение 20 лет, вряд ли можно было считать венцом советской конструкторской мысли. Апелляция к советскому автопрому как к образцу для подражания вряд ли уместна.
Блуждания в тумане
В конце концов, г-н Тимченко имеет полное право высказывать свой личный взгляд на проблему. Однако если такого же мнения придерживается большинство его коллег-законодателей, то это вызывает опасения, что они блуждают в политической ситуации «подобно фрегату, в туман влипшему». Коллективный начальственный разум в чем-то уподобляется А. А. Чацкому:
Не образумлюсь… виноват,
И слушаю, не понимаю,
Как будто все еще мне объяснить хотят.
Растерян мыслями… чего-то ожидаю.
Нежелание принимать назревшие решения только усугубляет проблему. В частности, по оценке агентства «Автостат» средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3 млн. 130 тыс. рублей, впервые преодолев трехмиллионную планку. В отличие от соревнований по прыжкам в высоту, перед нами совсем не тот рекорд, который заслуживает громких оваций.