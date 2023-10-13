Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании штрафов за нарушения ПДД

Как сообщает «Коммерсантъ», Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании штрафов за нарушения Правил дорожного движения. До сих пор отечественные камеры хоть и умели распознавать номера машин, зарегистрированных в республике, но выписывать постановления было некому — доступа к данным о владельцах наша ГИБДД не имела.

Отныне, если нарушителя остановил инспектор ДПС, после оформления протокола ему дадут два месяца на оплату штрафа. Если он не успеет рассчитаться в срок, ГИБДД направит запрос в белорусское ГАИ для исполнения постановления с помощью приставов. В случае фиксации нарушения на камеру ГИБДД направит в ГАИ запрос на данные собственника автомобиля. Если через 60 дней штраф не будет оплачен, последует запрос на принудительное исполнение.

Аналогичная схема будет действовать и в отношении россиян, нарушивших ПДД на территории Белоруссии — но с учетом местных законов. На оплату штрафа там дают один месяц, а не два. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что ПДД нарушают и автомобили с номерами Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, но их пока никто не наказывает.