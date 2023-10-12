На российских «номерах» нельзя: как наши туристы обманывают европейские санкции

Есть множество причин, по которым человеку нужно проехать из одной страны в другую именно на машине. Комфорт и привычка тут, как правило, далеко не на первом месте: порой потребность перевезти, финансовая целесообразность и другие «тяжелые» факторы куда выше. Одним словом, если ехать — то на личном транспорте. А не поехать иногда и нельзя — разные бывают обстоятельства. Кому-то на свадьбу надо, кому-то на похороны. Но как защитить свой автомобиль от загребущих ручонок? Естественно, уже придумали весьма любопытный и действенный метод.

Путь в Старый Свет сегодня пролегает фактически по единственному маршруту — через Белоруссию. А там уже придумали новый сервис, позволяющий россиянам свободно перемещаться по Европе на автомобиле: машина в аренду стоит от 100 долларов в неделю, залог — личный авто. Перегружаем вещи, пересаживаемся и продолжаем путь на машине с неприметным и неподвергающимся санкциям госномером. Белорусским.

Сервис набрал обороты, появилось разнообразие и выбор автомобилей — от бюджетных легковушек до микроавтобусов и премиальных внедорожников. Чего душа и кошелек требуют, то и бери. И, что самое главное, безо всяких опасений езжай хоть до Португалии — ни одному европейскому полицейскому белорусская машина не интересна. Шах и мат? Как тебе такое, Олаф Шольц?