За превышение скорости на электросамокате предложили сажать на 15 суток

Как сообщает «Парламентская газета», за нечитаемый, незарегистрированный или подложный госномер владельца СИМ предлагается штрафовать на 500—5000 рублей, за движение левее крайнего правого ряда дороги — на 1000, за езду по пешеходным дорожкам или тротуарам — на 2000. Закон также предусматривает санкцию в 800 целковых за пересечение проезжей части с нарушением ПДД и в 500 — за буксировку СИМ.

За езду на электросамокате вдвоем хотят наказывать на 5000 рублей, за непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения — на 1500—2500. На 1000 «деревянных» водителей «электричек» предложено штрафовать за проезд на красный сигнал, на 500 — за превышение скорости на 10—20 км/ч, на 1000—2000 рублей — за превышение на 20—40 км/ч, на 1000—2000 — на 40 км/ч.

А вот за повторное превышение депутаты предлагают штрафовать на 5000 рублей либо сажать на срок от 10 до 15 суток. Аналогичные меры закон предусматривает за управление СИМ в пьяном виде.