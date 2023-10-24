За превышение скорости на электросамокате предложили сажать на 15 суток

Фото: globallookpress.com
Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает штрафовать на 5000 рублей или арестовывать на 10—15 суток за повторное превышение скорости на электросамокате или управление СИМ в пьяном виде. Также предусмотрены штрафы за управление незарегистрированной «электричкой».
Александр Пономарев

Как сообщает «Парламентская газета», за нечитаемый, незарегистрированный или подложный госномер владельца СИМ предлагается штрафовать на 500—5000 рублей, за движение левее крайнего правого ряда дороги — на 1000, за езду по пешеходным дорожкам или тротуарам — на 2000. Закон также предусматривает санкцию в 800 целковых за пересечение проезжей части с нарушением ПДД и в 500 — за буксировку СИМ.

За езду на электросамокате вдвоем хотят наказывать на 5000 рублей, за непредоставление преимущества другим участникам дорожного движения — на 1500—2500. На 1000 «деревянных» водителей «электричек» предложено штрафовать за проезд на красный сигнал, на 500 — за превышение скорости на 10—20 км/ч, на 1000—2000 рублей — за превышение на 20—40 км/ч, на 1000—2000 — на 40 км/ч.

А вот за повторное превышение депутаты предлагают штрафовать на 5000 рублей либо сажать на срок от 10 до 15 суток. Аналогичные меры закон предусматривает за управление СИМ в пьяном виде.

проезд на красный, превышение скорости, штрафы, ПДД, пешеходы, госдума, безопасность дорожного движения
24 октября 2023
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