Украинский конфликт вытащил на поверхность факт, что российским гаубицам надо бы прибавить в дальности стрельбы. Чтобы более эффективно вести контрбатарейную борьбу с натовскими орудиями, находящимися в распоряжении укрофашистов.

Оговоримся, что речь идет преимущественно о самоходных орудиях, поскольку в ходе СВО выявилось чуть ли не ключевое их преимущество: способность после стрельбы быстрее чем буксируемые пушки «свалить» с огневой позиции пока не прилетела «ответка» от противника.

Натовские «самоходки» могут поражать цели на дистанцию до 40 км. Их российские 152-мм конкуренты на таком фоне выглядят, увы, хуже. Так, орудие гусеничной «Акации» бьет на — 17,3 км, «Мсты-С» — чуть более чем на 24 км, монструозный «Гиацинт-С» может бахнуть только на 28,5 км.

А между тем, начиная года с 2016-го, практически ни один военный парад на Красной площади в Москве не обходился без участия российской самоходной чудо-гаубицы калибром 152 мм — «Коалиция-СВ».

Она построена на шасси танка Т−90, а ее орудие 2А88 может стрелять на дальность до 70 км (!) с поразительной скорострельностью 16 выстрелов в минуту. И именно такое оружие как никогда необходимо нам сегодня.