Добить нацистскую гадину: когда российская супер-гаубица «Коалиция-СВ» попадет в зону СВО

Украинский конфликт вытащил на поверхность факт, что российским гаубицам надо бы прибавить в дальности стрельбы. Чтобы более эффективно вести контрбатарейную борьбу с натовскими орудиями, находящимися в распоряжении укрофашистов.
Оговоримся, что речь идет преимущественно о самоходных орудиях, поскольку в ходе СВО выявилось чуть ли не ключевое их преимущество: способность после стрельбы быстрее чем буксируемые пушки «свалить» с огневой позиции пока не прилетела «ответка» от противника.
Натовские «самоходки» могут поражать цели на дистанцию до 40 км. Их российские 152-мм конкуренты на таком фоне выглядят, увы, хуже. Так, орудие гусеничной «Акации» бьет на — 17,3 км, «Мсты-С» — чуть более чем на 24 км, монструозный «Гиацинт-С» может бахнуть только на 28,5 км.
А между тем, начиная года с 2016-го, практически ни один военный парад на Красной площади в Москве не обходился без участия российской самоходной чудо-гаубицы калибром 152 мм — «Коалиция-СВ».
Она построена на шасси танка Т−90, а ее орудие 2А88 может стрелять на дальность до 70 км (!) с поразительной скорострельностью 16 выстрелов в минуту. И именно такое оружие как никогда необходимо нам сегодня.
И вот в 20-х числах октября 2023-го года «Ростех» объявил, что «завершились государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия Коалиция-СВ, гаубица готова к серийному производству». Наконец-то, скажете вы. Однако в случае с «Коалицией-СВ» есть досадная загвоздка. Дело в боеприпасах, которыми стреляет новейшее самоходное орудие.
Большая часть российской артиллерии использует сейчас унитарный тип выстрела: снаряд, «сидящий» в металлической гильзе, наполненной порохом целиком запихивают в казенник орудия, происходит выстрел, пустая гильза падает на землю, а боевая часть — в сторону цели.
Количество сгоревшего в стволе пороха, длина ствола пушки и угол его возвышения, собственно, и определяют дальность стрельбы.
Именно такие боеприпасы с максимально возможной интенсивностью выпускает наша промышленность. Но они не подходят для «Коалиции-СВ». В ее пушку заряжается сначала снаряд (боевая часть), а потом несколько цилиндров прессованного пороха (так называемых «картузов» или «модулей»).
Автомат заряжания кладет их столько, сколько требуется для конкретного выстрела: может один (для обстрела соседней деревни), а может штук несколько — чтобы пульнуть километров на 60. Воспламенение пороха происходит тут по тому же принципу, что и разогревается еда в бытовой микроволновке: никаких вам гильз, капсюлей-воспламенителей или чего-то подобного нет тут и в помине.
По идее, именно на такой — боле продвинутый и дальнобойный — тип боеприпасов должна перейти вся российская самоходная артиллерия. Но отечественной военной промышленности в условиях боевых действий на Украине крайне сложно вытянуть и производство унитарных (с гильзами), и модульных боеприпасов без ущерба для снабжения воюющих частей. Фронт требует непрерывно и много снарядов к пушкам, которым нужно стрелять здесь и сейчас.
Так что если сейчас получится организовать по-настоящему масштабный выпуск боеприпасов для «Коалиции-СВ», будет по-настоящему здорово. Крутая самоходная гаубица пришлась бы сейчас очень кстати в борьбе с нацистами.