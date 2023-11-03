Управлять снегоходами и квадроциклами можно будет с «автомобильными» правами

Минэкономразвития подготовило дорожную карту развития туризма в России до 2025 года. В документе, в частности, упоминается, что обладателей водительских «прав» на мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, а также автобусы вдобавок допустят и до управления квадроциклами и снегоходами. Новые правила коснутся как частных транспортных средств, так и тех, что сдаются в аренду или используются для экскурсий. А вот движение по дорогам общего пользования на них будет по-прежнему запрещено.

В Минэкономразвития пояснили, что требование о наличии отдельного водительского удостоверения изрядно тормозит развитие туризма — при этом бизнес все равно работает, только нелегально, а техника сдается в аренду всем желающим, поскольку никакого контроля со стороны ГИБДД за этим нет.

Напомним, что сегодня для управления легким квадроциклом с объемом мотора менее 50 кубических сантиметров нужны права категории А1, а для езды на более мощной технике нужно получать в Гостехнадзоре удостоверение тракториста.