Как радикально уменьшить шум от шипованной резины

Любая зимняя резина шумит на ходу сильнее чем летняя — это аксиома. Просто потому, что она имеет более брутальный рисунок протектора. Но это не значит, что надо безропотно мириться с гудением и клацанием шипов по асфальту.
Самый радикальный способ если не избавиться от «колесного» шума совсем, то хотя бы резко снизить его интенсивность — дополнительная звукоизоляция колесных арок (как минимум), а в идеале — всей нижней части кузова. Заметим, что у подавляющего большинства китайских легковушек, стремительно заполняющих сейчас отечественный авторынок, именно со звукоизоляцией колесных арок и днища дела обстоят очень печально. Навскидку и не назовешь модель из КНР, сидя за рулем которой не хочется навешать подзатыльников инженерам, отвечавшим за акустический комфорт в салоне. В общем, российские автосервисы, занимающиеся звукоизоляцией, в ближайшие годы ждет неминуемый расцвет.
Однако уменьшить шум от шипованной резины может еще и предусмотрительность автовладельца. Каждая модель покрышки обладает, помимо заявленной производителем грузоподъемности, допустимой скорости и прочих характеристик, еще и индексом шумности.
Обычно он представлен в виде отдельного значка на фирменной бумажной наклейке на покрышке, стоящей на стеллаже в автомагазине. Это стилизованное изображение «динамика», испускающего звуковые волны. Чем меньше на этом рисунке таких звуковых волн черного цвета — тем тише шина на ходу.
При выборе шипованных колес следует также обращать внимание на рисунок их протектора. Если вам не безразличен уровень шума, то он (рисунок) должен быть асимметричным. Такие покрышки как правило стоят дороже доступных, обладающих симметричным «узором» на протекторе. Но тут уж каждый решает, что для него важнее, сам: экономия денег или снижение уровня шума.
Ну и, наконец, прежде чем ругаться на вопиюще громкую работу резины, следует проверить давление в шинах. Если они даже слегка спущены, это заметно увеличивает сопротивление качению и способствует повышению шумности. Подкачайте колеса, и гул, исходящий от них, наверняка заметно уменьшится.