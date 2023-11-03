Как радикально уменьшить шум от шипованной резины

Любая зимняя резина шумит на ходу сильнее чем летняя — это аксиома. Просто потому, что она имеет более брутальный рисунок протектора. Но это не значит, что надо безропотно мириться с гудением и клацанием шипов по асфальту.

Самый радикальный способ если не избавиться от «колесного» шума совсем, то хотя бы резко снизить его интенсивность — дополнительная звукоизоляция колесных арок (как минимум), а в идеале — всей нижней части кузова. Заметим, что у подавляющего большинства китайских легковушек, стремительно заполняющих сейчас отечественный авторынок, именно со звукоизоляцией колесных арок и днища дела обстоят очень печально. Навскидку и не назовешь модель из КНР, сидя за рулем которой не хочется навешать подзатыльников инженерам, отвечавшим за акустический комфорт в салоне. В общем, российские автосервисы, занимающиеся звукоизоляцией, в ближайшие годы ждет неминуемый расцвет.

Однако уменьшить шум от шипованной резины может еще и предусмотрительность автовладельца. Каждая модель покрышки обладает, помимо заявленной производителем грузоподъемности, допустимой скорости и прочих характеристик, еще и индексом шумности.