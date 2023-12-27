Стали известны главные причины ДТП в России

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, чаще других в дорожные инциденты попадают жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%). Чуть больше везет водителям Ульяновска (17,8%), Новокузнецка (17,7%) и Санкт-Петербурга (17,4%). Московские же «рулевые», как ни странно, могут похвастать самым низким показателем аварийности (8,8%). Каждая вторая авария произошла из-за того, что водители не поделили перекресток (46,9%), на втором месте — превышение скорости (24,1%), на третьем — несоблюдение сигналов светофора (11,4%).

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Николай Дуванов уверен, что высокая аварийность на дорогах во многом обусловлена игнорированием ПДД как по причине недостаточных знаний, так и легкомысленного к ним отношения. «Вместе с тем, даже самый внимательный и законопослушный водитель может стать участником ДТП по вине третьих лиц», — считает он. «С другой стороны, как показывают исследования, частота ДТП — это показатель экономической активности», — заявил директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.