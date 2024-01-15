Суд запретил продавать в России рамки-перевертыши для госномеров

Фото: globallookpress.com
Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на маркетплейсе Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать государственные регистрационные знаки от дорожных камер. Подобная продукция противоречит нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения».
Александр Пономарев

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, информация о рамках для номерного знака, которые позволяют любым образом скрывать его от визуальной идентификации, отныне признана «запрещенной к распространению». Постановление является основанием для внесения тех сайтов, что размещают объявления о продаже устройств наподобие откидных рамок, «перевертышей» или шторок с электроприводом, в соответствующий «черный» реестр.

В решении суда указывается, что подобные объявления, оказывается, противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме того, за езду на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерными знаками предусмотрен штраф или лишение водительского удостоверения. В связи с этим Дорогомиловский суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих регзнаки автомобилей от видеокамер, незаконным.

суд, безопасность дорожного движения, регистрация, ГИБДД, мошенничество
15 января 2024
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