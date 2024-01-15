Суд запретил продавать в России рамки-перевертыши для госномеров

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда, информация о рамках для номерного знака, которые позволяют любым образом скрывать его от визуальной идентификации, отныне признана «запрещенной к распространению». Постановление является основанием для внесения тех сайтов, что размещают объявления о продаже устройств наподобие откидных рамок, «перевертышей» или шторок с электроприводом, в соответствующий «черный» реестр.

В решении суда указывается, что подобные объявления, оказывается, противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме того, за езду на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерными знаками предусмотрен штраф или лишение водительского удостоверения. В связи с этим Дорогомиловский суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих регзнаки автомобилей от видеокамер, незаконным.