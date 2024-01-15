Почему бензиновый кризис может повториться в России уже ближайшим летом

Считается, что Россия гораздо лучше чем ожидалось справляется (или можно сказать, что уже справилась?) с западными санкциями. Импортозамещение — с западного на китайское — идет полным ходом, «серые» схемы завоза в нашу страну запретных товаров отлажены и процветают, Но существует нюанс, о котором умные люди задумывались сразу после начал СВО. Да, имеющаяся в наличии у отечественных предприятий на момент весны 2022-го масса западного оборудования проработает без особых проблем несколько лет. А дальше что?

Менять на новое или поставлять запчасти к нему компании стран, поддерживающих «хохла», явно не будут. И это грозит вот-вот стать головной болью не только отечественных промышленников и чиновников, но и каждого автовладельца страны. Первый звоночек раздался на днях из Нижнего Новгорода. Там, судя по сообщениям в прессе, «накрылось» уже вторая из имевшихся на Нижегородском НПЗ установка, выпускавшая бензин.

Компания «Лукойл», которой принадлежит это крупное нефтеперерабатывающее предприятие, не афиширует ни причин, ни масштабов неприятностей. Но производство моторного топлива остановлено. Согласно информации в СМИ, из-за поломки иностранного оборудования. Подсанкционного, по всей видимости. Что автоматически означает как минимум серьезные сложности с его ремонтом. Нечто подобное случилось минувшим летом на Астраханском НПЗ. Там из-за проблем с «подсанкционкой» на много месяцев затянулся плановый ремонт.