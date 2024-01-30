Новые штрафы для электросамокатов введут уже 1 апреля

Фото: globallookpress.com
Спикер столичного парламента Алексей Шапошников из «Единой России» подготовил поправки к КоАП, предусматривающие штраф до 30 000 рублей для нарушителей Правил дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности. Мосгордума настаивает, что их принятие надо ускорить — новые санкции должны заработать уже к началу сезона кикшеринга.
Александр Пономарев

Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова предусматривает для пользователей СИМ штраф в размере 30 000 рублей за употребление алкоголя или наркотиков, 1000—1500 рублей — за оставление места аварии или нарушение ПДД в нетрезвом виде, 1000 рублей — за создание помех пешеходам.

Все эти вопросы, по словам депутата, должны быть проработаны «в приоритетном порядке». Поправки к КоАП теперь должны быть утверждены постановлением Мосгордумы — это может произойти уже на этой неделе, затем законопроект отправят в правительство и внесут в Госдуму.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман поддержала поправки, но отметила, что нужно будет решить вопрос с механизмом фиксации нарушений. Столичные власти анонсировали в прошлом году разработку систем выявления нарушителей на СИМ по камерам, но кикшеринг существует и в других городах, напомнила Эрдман, поэтому там тоже нужно что-то придумывать. Она добавила, что большинство пользователей СИМ попросту не знают ПДД, и эту проблему тоже надо будет как-то решать.

штрафы, безопасность дорожного движения, ДТП, дорога
30 января 2024
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