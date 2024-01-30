Новые штрафы для электросамокатов введут уже 1 апреля

Как сообщает «Коммерсантъ», законопроект спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова предусматривает для пользователей СИМ штраф в размере 30 000 рублей за употребление алкоголя или наркотиков, 1000—1500 рублей — за оставление места аварии или нарушение ПДД в нетрезвом виде, 1000 рублей — за создание помех пешеходам.

Все эти вопросы, по словам депутата, должны быть проработаны «в приоритетном порядке». Поправки к КоАП теперь должны быть утверждены постановлением Мосгордумы — это может произойти уже на этой неделе, затем законопроект отправят в правительство и внесут в Госдуму.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман поддержала поправки, но отметила, что нужно будет решить вопрос с механизмом фиксации нарушений. Столичные власти анонсировали в прошлом году разработку систем выявления нарушителей на СИМ по камерам, но кикшеринг существует и в других городах, напомнила Эрдман, поэтому там тоже нужно что-то придумывать. Она добавила, что большинство пользователей СИМ попросту не знают ПДД, и эту проблему тоже надо будет как-то решать.