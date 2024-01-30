В Госдуме предложили не лишать «прав» за неумышленное оставление места ДТП

Как сообщил Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, это решение может изменить судебную практику в лучшую сторону. Идею разграничить ответственность для водителей, которые задели чужой автомобиль и намеренно уехали, и тех, кто просто не заметил произошедшего, он озвучил в Госдуме на заседании экспертного совета по защите социальной направленности на транспорте.

Инициатива звучит разумно, ведь рулевой порой может действительно не заметить, как поцарапал припаркованную машину, а в результате его лишают «прав» по статье 12.27.2 КоАП РФ. Даже если он готов полностью компенсировать ущерб!

Нилов отметил, что сейчас такие ДТП «освоили» мошенники — они устраивают «подставы» на дорогах, убеждая водителя, что это именно он повредил их машину и теперь ему грозит лишение «прав», если они вызовут ГИБДД. А чтобы избежать этого, разумеется, требуют от жертвы кругленькую сумму здесь и сейчас.

Остается лишь добавить, что предложение депутаты отправили на рассмотрение в МВД.