В Госдуме предложили не лишать «прав» за неумышленное оставление места ДТП

Фото: globallookpress.com
Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов выступил с предложением выделить в КоАП случайное оставление места аварии и наказывать за него штрафом в 1000 рублей — как за невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП согласно статье 12.27.1. Сейчас, независимо от наличия у автомобилиста умысла, за это лишают «прав» на срок до полутора лет или даже сажают на 15 суток.
Александр Пономарев

Как сообщил Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, это решение может изменить судебную практику в лучшую сторону. Идею разграничить ответственность для водителей, которые задели чужой автомобиль и намеренно уехали, и тех, кто просто не заметил произошедшего, он озвучил в Госдуме на заседании экспертного совета по защите социальной направленности на транспорте.

Инициатива звучит разумно, ведь рулевой порой может действительно не заметить, как поцарапал припаркованную машину, а в результате его лишают «прав» по статье 12.27.2 КоАП РФ. Даже если он готов полностью компенсировать ущерб!

Нилов отметил, что сейчас такие ДТП «освоили» мошенники — они устраивают «подставы» на дорогах, убеждая водителя, что это именно он повредил их машину и теперь ему грозит лишение «прав», если они вызовут ГИБДД. А чтобы избежать этого, разумеется, требуют от жертвы кругленькую сумму здесь и сейчас.

Остается лишь добавить, что предложение депутаты отправили на рассмотрение в МВД.

штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение, госдума, авария, ДТП
30 января 2024
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