В каких случаях водителю можно выпить сразу после ДТП

Пить нельзя, когда ты ведешь машину. Но после – можно. Не вполне очевидную границу между этими «агрегатными состояниями» автомобилиста провел недавно Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. В очередной «Справке о результатах изучения причин отмены и изменения постановлений (определений, решений) по делам об административных правонарушениях» было упомянуто любопытное дело. К сожалению без подробностей и данных главного героя, но – тем не менее.

Постановлением мирового судьи некий водитель С. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП за «невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки... после ДТП, к которому он причастен». И, как положено, лишен «прав» на 1,5 года – помимо штрафа в 30 000 рублей. Гражданина такой поворот судьбы не устроил и он обжаловал решение в райсуде. Безрезультатно. После чего дело отправилось в кассацию. Которая установила, что в результате ДТП вред был причинен лишь автомобилю, принадлежащему С. Ни сам он, ни прочие люди, ни другие транспортные средства, ни какое-либо чужое имущество не пострадали. Так бывает, например, когда машина по вине самого драйвера вылетает с дороги в поле.

фото: МК

В качестве причины подобных аварии в протоколах указывают что-то вроде «не справился с управлением». Случай с водителем С. оказался запротоколирован, поскольку на месте ДТП случились сотрудники ГИБДД. Возможно, их вызвал кто-то из очевидцев происшествия. Служивые заподозрили, что пилот разбившегося «болида» пьян. Продувка с помощью алкотестера подтвердила «предварительный диагноз». Гражданин объяснил такой результат проверки тем, что выпил уже после аварии, а, мол, до нее был трезв как стекло. Так ли это – доподлинно не известно. Полицейские проверить такую версию возможностеи не имели, а потому оформили на водителя-аварийщика протокол по вышеупомянутой ч. 3 ст. 12.27 КоАП.

Исходя из положений пунктов 2.7, 2.6.1 ПДД, кассационный суд решил: «при отсутствии иных участников ДТП и пострадавших, а также с учетом причинения вреда только имуществу С., обязанность оставаться на месте ДТП, сообщать о случившемся в полицию, а также не употреблять алкогольные напитки у водителя отсутствовала». На этом основании он отменил решения нижестоящих судов в отношении С. «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». После чего аварийщику вернули отобранные «права» и 30 000 штрафных рублей.