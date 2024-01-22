«Слово пацана»: Верховный Суд оштрафовал водителя, поверив на слово инспектора ГИБДД

Вопрос тонировки передних стекол автомобиля останется в России животрепещущей темой до тех пор, пока существуют автомобили и ГИБДД. Очередное «обострение» этого нескончаемого противостояния между «рулевыми» и сотрудниками полиции оказалось на рассмотрении Верховного Суда.

Автовладелец из Калининграда решил пойти на принцип и обжаловать выписанный ему сотрудниками ГИБДД 500-рублевый штраф «за тонировку». Гражданина Р.., управлявшего личным Mercedes-Benz, патрульные остановили поздно вечером 28 февраля 2022 года на Ленинском проспекте в Калининграде. В ходе проверки документов полицейские обратили внимание на «глухую» тонировку передних стекол автомобиля. И решили проверить их на соответствие нормам светопропускания. Но автовладелец не растерялся и быстренько снял и убрал в багажник «затемнение» со стекол.

Если кто не в курсе, существует так называемая «жесткая тонировка». Это лист прозрачного пластика с наклеенной на него тонировочной пленкой, по форме точно повторяющий профиль оконного проема двери машины. И этот пластик умеет прилипать к стеклу. Если его не трогать, он на нем хорошо держится. Однако при желании этот лист можно снять одним движением руки. А позже вновь прилепить на окно. Как раз такую «жесткую тонировку» гражданин Р. и удалил — прямо на глазах полицейских. То есть фактически устранил нарушение ПДД.