«Слово пацана»: Верховный Суд оштрафовал водителя, поверив на слово инспектора ГИБДД

Вопрос тонировки передних стекол автомобиля останется в России животрепещущей темой до тех пор, пока существуют автомобили и ГИБДД. Очередное «обострение» этого нескончаемого противостояния между «рулевыми» и сотрудниками полиции оказалось на рассмотрении Верховного Суда.
Автовладелец из Калининграда решил пойти на принцип и обжаловать выписанный ему сотрудниками ГИБДД 500-рублевый штраф «за тонировку». Гражданина Р.., управлявшего личным Mercedes-Benz, патрульные остановили поздно вечером 28 февраля 2022 года на Ленинском проспекте в Калининграде. В ходе проверки документов полицейские обратили внимание на «глухую» тонировку передних стекол автомобиля. И решили проверить их на соответствие нормам светопропускания. Но автовладелец не растерялся и быстренько снял и убрал в багажник «затемнение» со стекол.
Если кто не в курсе, существует так называемая «жесткая тонировка». Это лист прозрачного пластика с наклеенной на него тонировочной пленкой, по форме точно повторяющий профиль оконного проема двери машины. И этот пластик умеет прилипать к стеклу. Если его не трогать, он на нем хорошо держится. Однако при желании этот лист можно снять одним движением руки. А позже вновь прилепить на окно. Как раз такую «жесткую тонировку» гражданин Р. и удалил — прямо на глазах полицейских. То есть фактически устранил нарушение ПДД.
Однако патрульные все равно оформили на него штраф в размере 500 рублей. При том, что проверить светопропускание у них не получилось. Да к тому же, как оказалось, видеосъемку своего общения с автовладельцем на тему тоноровки они не вели.
Принципиальный гражданин решил отменить копеечный штраф в суде. Однако все судебные инстанции, через которые прошла его жалоба, встали на сторону ГИБДД. В итоге дело дошло до Верховного Суда. Из его решения следует, что водителя оштрафовали не по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП («Управление ТС, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента»), а по ч. 1 той же ст. 12.5 КоАП! Она говорит об «управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена». То есть речь идет о наказании не «за тонировку», а за установку предметов, ухудшающих обзор с места водителя. Штраф в обоих случаях — 500 рублей, но, как говорится, «есть нюанс».
Кроме того, наличие этих самых «предметов» подтверждается исключительно словами патрульных ГИБДД. Иные доказательства совершения нашим героем административного нарушения в деле отсутствуют. Однако Верховный Суд решил, что у него «нет оснований недоверять» инспекторам и оставил жалобу водителя без удовлетворения, поддержав законность оформления штрафа. Таким образом, в очередной раз подтвердилось, что слово гаишника для судьи — своего рода «слово пацана»…